Раздел: Невероятное
В Намибии на берег выбросило необычное глубоководное существо
Животное уже начало разлагаться на берегу.
На берегу Намибии местные жители заметили странное создание, которое подверглось разложению. Специалисты долгое время не могли идентифицировать морское существо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Детально изучив голову создания, ученые пришли к выводу, что вода выбросила клюворыла. Этих обитателей глубин практически невозможно встретить в воде, а на суше – тем более.
Клюворылов впервые заметили в местных водах в двухтысячном году. Тогда ученые установили, что длина созданий может превышать шесть метров, а вес – три тонны.
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Отличительная особенность животных – гусеобразная голова с характерной для морских млекопитающих “улыбкой”. По оценкам экспертов, популяция клюворылов составляет 100 тыс. особей, вымирание им не грозит.
На берегу Намибии местные жители заметили странное создание, которое подверглось разложению. Специалисты долгое время не могли идентифицировать морское существо, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Детально изучив голову создания, ученые пришли к выводу, что вода выбросила клюворыла. Этих обитателей глубин практически невозможно встретить в воде, а на суше – тем более.
Клюворылов впервые заметили в местных водах в двухтысячном году. Тогда ученые установили, что длина созданий может превышать шесть метров, а вес – три тонны.
Читайте также: От Солнца отделился ещё один огромный неопознанный объект
Отличительная особенность животных – гусеобразная голова с характерной для морских млекопитающих “улыбкой”. По оценкам экспертов, популяция клюворылов составляет 100 тыс. особей, вымирание им не грозит.
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