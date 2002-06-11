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Жительница США сфотографировала вертикальную красную радугу
Радуга обрела красный цвет из-за заката солнца.
Кто из нас не знает, что радуга – это небесная дуга, состоящая, как правило, из семи цветов. А вот американка - жительница Довера из штата Пенсильвания – запечатлела на снимке совершенно необычную радугу, которая была практически вертикальной и имела один цвет – красный. Как это могло случиться, спрашивают женщина, выложив свое фото в Сети интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В этом нет ничего загадочного, объясняют специалисты, хотя, конечно, увидеть и заснять такую радугу – большая удача. Чисто красной она выглядит потому, что все остальные цвета этой небесной дуги рассеяны частицами пыли и молекулами воздуха, висящими на пути лучей уже заходящего солнца (находящегося в тот момент практически на горизонте).
Как известно, закатные лучи по этой же причине кажутся нам красными, поскольку они проходят долгий путь в атмосфере, а длинноволновый красный цвет в этом случае наиболее «жизнестойкий».
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Тем не менее, говорят эксперты, и красные лучи могут образовывать только радугу-дугу, а не прямую небесную дорожку. В данном случае она выглядит прямой и вертикальной только благодаря тучам, которые практически закрывают весь обзор, оставляя от радуги небольшой кусочек – отрезок в ровную полоску.
Кто из нас не знает, что радуга – это небесная дуга, состоящая, как правило, из семи цветов. А вот американка - жительница Довера из штата Пенсильвания – запечатлела на снимке совершенно необычную радугу, которая была практически вертикальной и имела один цвет – красный. Как это могло случиться, спрашивают женщина, выложив свое фото в Сети интернет, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
В этом нет ничего загадочного, объясняют специалисты, хотя, конечно, увидеть и заснять такую радугу – большая удача. Чисто красной она выглядит потому, что все остальные цвета этой небесной дуги рассеяны частицами пыли и молекулами воздуха, висящими на пути лучей уже заходящего солнца (находящегося в тот момент практически на горизонте).
Как известно, закатные лучи по этой же причине кажутся нам красными, поскольку они проходят долгий путь в атмосфере, а длинноволновый красный цвет в этом случае наиболее «жизнестойкий».
Читайте также: В Намибии на берег выбросило необычное глубоководное существо
Тем не менее, говорят эксперты, и красные лучи могут образовывать только радугу-дугу, а не прямую небесную дорожку. В данном случае она выглядит прямой и вертикальной только благодаря тучам, которые практически закрывают весь обзор, оставляя от радуги небольшой кусочек – отрезок в ровную полоску.
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