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Раздел: Невероятное  
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Ученые рассказали, как наличие питомца меняет организм человека

Ученые рассказали, как наличие питомца меняет организм человекаСобака улучшит ваши жизненные показатели.

Если в доме человека живет собака, это приводит к определенным изменениям на поведенческом, психологическом, нейрохимическом и других уровнях. Об этом заявила ученый и автор книг о животных Мэг Ольмерт, работавшая над исследованиями в Каролинском институте, а также в Университете штата Мэриленд.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на newsyou.

Мэг Ольмерт дала интервью изданию Daily Mail, в котором рассказала о наличии удивительной обратной связи, которая существует между человеком и собакой. По словам ученого, общение, которое неминуемо возникает у человека со своим четвероногим питомцем, затрагивает сегменты мозга, отвечающие за синтез окситоцина, дофамина, а также других важнейших гормональных веществ.

Исследования показали, что проживание вместе с домашним питомцем и в особенности коммуникация с ним снижает кровяное давление, нормализует вариабельность сердечного ритма, улучшает способность реагировать на стресс. Это происходит из-за выработки таких антистрессовых гормонов, как окситоцин, опиоиды, адреналин и серотонин, отметила Ольмерт.

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Специалист сравнила особенность отношений человека со своим питомцем с отношениями матери к своему ребенку.

«Мать испытывает совершенно разные эмоции, когда смотрит на фотоснимки своего ребенка и других детей. У женщины в это время происходит активизация участков мозга, богатых окситоцином и дофамином. Уменьшается сердцебиение, падает кровяное давление, происходит выделение адреналина, опиоидов и серотонина. Данные антистрессовые компоненты также выделяются и у хозяина собаки, при этом не наступают побочные эффекты», — рассказала исследовательница.
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 Теги: ученые, собаки, питомцы

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Сегодня, 20:44 » Автор: Едгар Букмирза
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