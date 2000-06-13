Раздел: Невероятное
Не только вулканы: в Йеллоустоуне разбушевался огромный гейзер
Извержение спровоцировано активностью вулкана, наблюдаемой в последнее время.
В Йеллоустоне опять не спокойно: гейзер, именуемый Стимботом Джейзером, вновь начал извергаться, это уже девятый раз. Впервые активность была зафиксирована пятнадцатого марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили специалисты, извержение должно было сопровождаться землетрясениями (всё-таки сила гейзера приличная), однако по каким-то причинам сейсмическая активность случилась не в районе эпицентра, а к северо-востоку.
Несильные землетрясения зарегистрировали в области 114 Grand Loop Road. Примечательно, что подземные толчки в этом районе сопровождали также восьмое извержение гейзера, которое случилось неделю назад.
Движущаяся магма, согласно теории Mary Greeley, полностью переформировала систему подземных резервуаров гейзеров в бассейне Норрис. Это и спровоцировало новые извержения Стимбота Джейзера. Не исключено, что теперь природное образование будет извергаться всё лето и осень.
Читайте также: Житель США случайно сфотографировал жуткого пришельца вместо своего сына
Многочисленные подземные процессы в итоге могут привести к тому, что кора под кальдерой Йеллоустоун треснет, а это повлечет за собой настоящий хаос.
В Йеллоустоне опять не спокойно: гейзер, именуемый Стимботом Джейзером, вновь начал извергаться, это уже девятый раз. Впервые активность была зафиксирована пятнадцатого марта, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Как отметили специалисты, извержение должно было сопровождаться землетрясениями (всё-таки сила гейзера приличная), однако по каким-то причинам сейсмическая активность случилась не в районе эпицентра, а к северо-востоку.
Несильные землетрясения зарегистрировали в области 114 Grand Loop Road. Примечательно, что подземные толчки в этом районе сопровождали также восьмое извержение гейзера, которое случилось неделю назад.
Движущаяся магма, согласно теории Mary Greeley, полностью переформировала систему подземных резервуаров гейзеров в бассейне Норрис. Это и спровоцировало новые извержения Стимбота Джейзера. Не исключено, что теперь природное образование будет извергаться всё лето и осень.
Читайте также: Житель США случайно сфотографировал жуткого пришельца вместо своего сына
Многочисленные подземные процессы в итоге могут привести к тому, что кора под кальдерой Йеллоустоун треснет, а это повлечет за собой настоящий хаос.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
253
0
Оставьте свой комментарий