Не только вулканы: в Йеллоустоуне разбушевался огромный гейзер

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Расположенные на Меркурии вулканы прекратили свою активность 3,5 миллиарда лет тому назад. Так заявляют учёные, исследовавшие процессы геологической эволюции.

Американские исследователи заявили о большой вероятности скорого извержения вулкана Йеллоустоуна. К извержению самого крупного вулкана на Земле может привести землетрясение в 5 баллов по шкале Рихтера.