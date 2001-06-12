Раздел: Невероятное
Святые небеса: в облаках появился огромный сверкающий нимб
Необъяснимое явление сняли на видео.
Исследователи, ведущие популярный YouTube-канал «Third Phase of Moon», сообщают, что получили от одного из своих подписчиков поразительное видео, явление на котором они не могут объяснить рационально. К превеликому сожалению, отправитель не указал, где и когда им были получены эти невероятные кадры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Впрочем, наиболее важным здесь, конечно же, является сам ролик, уже успевший стать в Интернете настоящей уфологической сенсацией и весьма вирусным материалом.
Нашумевшая запись демонстрирует пасмурное вечернее небо, на котором видны вспышки молний… и огромное, идеально ровное кольцо, излучающее интенсивное сияние. Специалисты признают, что при виде таких кадров они буквально раскрыли от удивления рты и потеряли дар речи.
Версии выдвигаются самые различные: от элементарного видеомонтажа до вторжения инопланетян и открытия портала в другое измерение. Однако, если верить экспертам, они тщательно изучили видео и определили, что оно все же является подлинным, так что ни о каком монтаже речь не идет в данном случае.
Напомним, что буквально вчера мы в одной из статей писали о подобных порталах (кротовых норах), которые появляются в небе во время грозы. В одном из таких случаев (штат Алабама, США) был даже зафиксирован НЛО, вылетевший из этой «небесной проплешины».
Удивляет в этом случае даже не совпадение «грозового исполнения» данных аномалий, а участившиеся их появления. Причем речь идет только о тех, которые кто-то случайно сумел снять на фото или видео. А сколько не снятых, не замеченных, вообще не увиденных по причине их скрытности?
Кстати, насчет фейков: как заметил один из пользователей Всемирной паутины, сегодня проявление всевозможных аномалий и появление НЛО стало настолько частым и всеобъемлющим, что проще выйти на улицу и снять на смартфон непременно что-то реально фантастическое, чем заморачиваться вымучивать фейк в компьютерных программах.
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К тому же фейки, как правило, просто выкладывают в Сеть, а не присылают их солидным специалистам-уфологам…
Исследователи, ведущие популярный YouTube-канал «Third Phase of Moon», сообщают, что получили от одного из своих подписчиков поразительное видео, явление на котором они не могут объяснить рационально. К превеликому сожалению, отправитель не указал, где и когда им были получены эти невероятные кадры, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Впрочем, наиболее важным здесь, конечно же, является сам ролик, уже успевший стать в Интернете настоящей уфологической сенсацией и весьма вирусным материалом.
Нашумевшая запись демонстрирует пасмурное вечернее небо, на котором видны вспышки молний… и огромное, идеально ровное кольцо, излучающее интенсивное сияние. Специалисты признают, что при виде таких кадров они буквально раскрыли от удивления рты и потеряли дар речи.
Версии выдвигаются самые различные: от элементарного видеомонтажа до вторжения инопланетян и открытия портала в другое измерение. Однако, если верить экспертам, они тщательно изучили видео и определили, что оно все же является подлинным, так что ни о каком монтаже речь не идет в данном случае.
Напомним, что буквально вчера мы в одной из статей писали о подобных порталах (кротовых норах), которые появляются в небе во время грозы. В одном из таких случаев (штат Алабама, США) был даже зафиксирован НЛО, вылетевший из этой «небесной проплешины».
Удивляет в этом случае даже не совпадение «грозового исполнения» данных аномалий, а участившиеся их появления. Причем речь идет только о тех, которые кто-то случайно сумел снять на фото или видео. А сколько не снятых, не замеченных, вообще не увиденных по причине их скрытности?
Кстати, насчет фейков: как заметил один из пользователей Всемирной паутины, сегодня проявление всевозможных аномалий и появление НЛО стало настолько частым и всеобъемлющим, что проще выйти на улицу и снять на смартфон непременно что-то реально фантастическое, чем заморачиваться вымучивать фейк в компьютерных программах.
Читайте также: Светящиеся растения могут быть созданы уже в ближайшее время
К тому же фейки, как правило, просто выкладывают в Сеть, а не присылают их солидным специалистам-уфологам…
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