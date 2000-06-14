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Древний каменный глобус удивил ученых неизвестным материком
Часть исследователей считает, что на глобусе изображена Атлантида.
В 1984 году группа ученых во главе с Элисом Сотомайором на Эквадоре (тогда — горный массив Ла Ман) нашла интересный каменный глобус, который создали древние люди. Автор карты мира, видимо, не стал искать более-менее круглый булыжник, а взял первый попавшийся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Самое интересное заключается в наличии на глобусе континента, которого в данный момент нет. Так, ученые смогли идентифицировать Апеннинский полуостров, Индию, Грецию, Персидский залив и некоторые другие регионы. Но вот от Восточной Азии и до Америки картинка явно не сходится с реальностью.
Примечательно, что с загадочным материком на карте слита Япония. Возможно, именно такой была земля до наших времен. В материалах М. Кимура, стоит отметить, как раз упоминается некий континент Му.
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Территория Му, согласно теориям, ушла под воду. Не исключено, что именно этот материк и был Атлантидой. На единый древний континент в некотором роде указывает генетическая связь индейцев и японцев. Многие ученые, стоит отметить, скептически относятся к правдивости древнего глобуса.
В 1984 году группа ученых во главе с Элисом Сотомайором на Эквадоре (тогда — горный массив Ла Ман) нашла интересный каменный глобус, который создали древние люди. Автор карты мира, видимо, не стал искать более-менее круглый булыжник, а взял первый попавшийся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Самое интересное заключается в наличии на глобусе континента, которого в данный момент нет. Так, ученые смогли идентифицировать Апеннинский полуостров, Индию, Грецию, Персидский залив и некоторые другие регионы. Но вот от Восточной Азии и до Америки картинка явно не сходится с реальностью.
Примечательно, что с загадочным материком на карте слита Япония. Возможно, именно такой была земля до наших времен. В материалах М. Кимура, стоит отметить, как раз упоминается некий континент Му.
Читайте также: Врачи из древнего Перу признаны мастерами трепанации
Территория Му, согласно теориям, ушла под воду. Не исключено, что именно этот материк и был Атлантидой. На единый древний континент в некотором роде указывает генетическая связь индейцев и японцев. Многие ученые, стоит отметить, скептически относятся к правдивости древнего глобуса.
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