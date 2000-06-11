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Ученые бьют тревогу: скорость таяния ледников стремительно увеличилась
В Антарктиде быстро тает лед.
После проведённого исследователями Лидского университета наблюдения, оказалось, что за последние пять лет средняя скорость таяния льда в Антарктиде была в три раза выше, чем за предыдущие 20 лет. С 1992 года Антарктида потеряла 2,7 триллиона тонн льда, а уровень моря поднялся на восемь миллиметров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Стоит отметить, что практически весь объем растаявшего льда пришелся на западную Антарктику. До 2012 года этот процесс компенсировался ростом объема льда в восточной Антарктиде, то за последние пять лет и в этой части материка тоже началось быстрое таяние (28 ± 30 миллиардов тонн в год).
В западной Антарктиде средняя скорость таяния выросла с 53 ± 29 до 159 ± 26 миллиардов тонн в год, на Антарктическом полуострове — с 7 ± 13 до 33 ± 16 миллиардов тонн в год.
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Такой значительный рост скорости таяния вызван, в первую очередь, влиянием океанских течений, которые приносят более теплые потоки воды и ускоряют таяние шельфового льда. Поэтому самыми быстротающими участками на континенте оказались два шельфовых ледника — Пайн-Айленд и ледник Туэйтса.
После проведённого исследователями Лидского университета наблюдения, оказалось, что за последние пять лет средняя скорость таяния льда в Антарктиде была в три раза выше, чем за предыдущие 20 лет. С 1992 года Антарктида потеряла 2,7 триллиона тонн льда, а уровень моря поднялся на восемь миллиметров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на comments.
Стоит отметить, что практически весь объем растаявшего льда пришелся на западную Антарктику. До 2012 года этот процесс компенсировался ростом объема льда в восточной Антарктиде, то за последние пять лет и в этой части материка тоже началось быстрое таяние (28 ± 30 миллиардов тонн в год).
В западной Антарктиде средняя скорость таяния выросла с 53 ± 29 до 159 ± 26 миллиардов тонн в год, на Антарктическом полуострове — с 7 ± 13 до 33 ± 16 миллиардов тонн в год.
Читайте также: NASA сообщило, какие города исчезнут из-за таяния ледников
Такой значительный рост скорости таяния вызван, в первую очередь, влиянием океанских течений, которые приносят более теплые потоки воды и ускоряют таяние шельфового льда. Поэтому самыми быстротающими участками на континенте оказались два шельфовых ледника — Пайн-Айленд и ледник Туэйтса.
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