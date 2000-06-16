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Раздел: Невероятное  
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В небе на севере США сфотографировали огромный силуэт человека

В небе на севере США сфотографировали огромный силуэт человека Фотография сделана на Аляске.

На сайте Reddit появился интересный пост, который создал пользователь с ником someusername117. Мужчина опубликовал фотографию, где четко прослеживается загадочный силуэт, занявший половину небосвода. Снимок был сделан на Аляске, а если точнее — в Анкоридже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Пользователь не имеет ни малейшего предположения, что именно попало в кадр. Озадаченный мужчина он просит помощи в раскрытии истины завсегдатаев сети и уфологов.

Как отметили некоторые комментаторы, на фото может быть инопланетный корабль гигантских размеров. Кроме того, они не исключили версии об атмосферном явлении и силуэте Господа. Стоит отметить, что небесные аномалии на Аляске происходят достаточно часто.

Также некоторые пользователи посчитали, что камера мужчины была неисправная. Снимок уже успел разлететься как по зарубежному Интернету, так и по Рунету. Аномалией даже заинтересовались некоторые специалисты. Автор поста только жалеет, что не нашлось других очевидцев произошедшего.

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Согласно заявлению ученых, таинственный силуэт мог образоваться вследствие работы установки по изменению климата. Американская машина как раз находится на Аляске.

В небе на севере США сфотографировали огромный силуэт человека
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 Теги: США, небо, силуэт

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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