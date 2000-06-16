Раздел: Невероятное
В небе на севере США сфотографировали огромный силуэт человека
Фотография сделана на Аляске.
На сайте Reddit появился интересный пост, который создал пользователь с ником someusername117. Мужчина опубликовал фотографию, где четко прослеживается загадочный силуэт, занявший половину небосвода. Снимок был сделан на Аляске, а если точнее — в Анкоридже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пользователь не имеет ни малейшего предположения, что именно попало в кадр. Озадаченный мужчина он просит помощи в раскрытии истины завсегдатаев сети и уфологов.
Как отметили некоторые комментаторы, на фото может быть инопланетный корабль гигантских размеров. Кроме того, они не исключили версии об атмосферном явлении и силуэте Господа. Стоит отметить, что небесные аномалии на Аляске происходят достаточно часто.
Также некоторые пользователи посчитали, что камера мужчины была неисправная. Снимок уже успел разлететься как по зарубежному Интернету, так и по Рунету. Аномалией даже заинтересовались некоторые специалисты. Автор поста только жалеет, что не нашлось других очевидцев произошедшего.
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Согласно заявлению ученых, таинственный силуэт мог образоваться вследствие работы установки по изменению климата. Американская машина как раз находится на Аляске.
На сайте Reddit появился интересный пост, который создал пользователь с ником someusername117. Мужчина опубликовал фотографию, где четко прослеживается загадочный силуэт, занявший половину небосвода. Снимок был сделан на Аляске, а если точнее — в Анкоридже, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Пользователь не имеет ни малейшего предположения, что именно попало в кадр. Озадаченный мужчина он просит помощи в раскрытии истины завсегдатаев сети и уфологов.
Как отметили некоторые комментаторы, на фото может быть инопланетный корабль гигантских размеров. Кроме того, они не исключили версии об атмосферном явлении и силуэте Господа. Стоит отметить, что небесные аномалии на Аляске происходят достаточно часто.
Также некоторые пользователи посчитали, что камера мужчины была неисправная. Снимок уже успел разлететься как по зарубежному Интернету, так и по Рунету. Аномалией даже заинтересовались некоторые специалисты. Автор поста только жалеет, что не нашлось других очевидцев произошедшего.
Читайте также: Скорость таяния ледников в Антарктиде за последние годы увеличилась в 3 раза
Согласно заявлению ученых, таинственный силуэт мог образоваться вследствие работы установки по изменению климата. Американская машина как раз находится на Аляске.
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