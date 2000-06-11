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Ученые зафиксировали странные искривления пространства

Ученые зафиксировали странные искривления пространстваВнешне явления напоминают круговую рябь, подобную брошенному в воду камню.

Ученые в данный момент проводят настоящие баталии, споря на тему странных пульсаций, замеченных возле светила. Пока что толком никто не может объяснить природу аномалии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Ниже прикреплена видеозапись, в которой демонстрируются те самые пульсации. Внешне явления напоминают круговую рябь, подобную брошенному в воду камню.

Согласно теориям разных ученых, аномалия может быть следствием гравитационных волн или открытия определенного космического портала.

Другая версия, более распространенная, — волны породил огромный материнский корабль инопланетян. Пульсация образовалась, когда аппарат испустил сильнейший импульс.

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Аномалию заметили еще 12 июня, однако до сих пор нет ни малейших предположений относительно увиденного. Ждем комментарии ученых.

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 Теги: ученые, пространство

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Сегодня, 12:44 » Автор: Татьяна Ларина
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