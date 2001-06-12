Раздел: Невероятное
Впервые сфотографирован вращающийся темный астероид
Фотографии были получены 14-15 июня.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало первые кадры, на которых запечатлен вращающийся темный астероид Ryugu (1999 JU3). Снимки были сделаны автоматической межпланетной станцией Hayabusa-2 («Хаябуса-2» — в переводе с японского — «Сокол») на расстоянии 650-700 километров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Фотографии астероида были получены 14-15 июня с помощью камеры ONC-T, находящейся на борту станции. Анимированное изображение Ryugu составлено из 52 последовательных обработанных снимков. Несмотря на плохое качество фотографий, на небесном теле можно заметить вмятины, кратеры и другие неровности. Направление вращения астероида ретроградно, то есть оно происходит по часовой стрелке, что роднит его с Ураном и Венерой.
Космический зонд Hayabusa-2 был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с космодрома Танэгасима, расположенного на юге Японии. Ожидается, что аппарат спустится на астероид Ryugu в 2018 году. В течение полутора лет зонд пробудет на астероиде, где проведет необходимые исследования, в частности, возьмет пробы грунта.
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Астероид 1999 JU3 относится к группе околоземных и принадлежит к спектральному классу C (темные углеродистые объекты). Период обращения тела вокруг Солнца равен 474 суткам, а средняя орбитальная скорость — 27 километрам в секунду. Ryugu удален от Земли на 300 миллионов километров.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало первые кадры, на которых запечатлен вращающийся темный астероид Ryugu (1999 JU3). Снимки были сделаны автоматической межпланетной станцией Hayabusa-2 («Хаябуса-2» — в переводе с японского — «Сокол») на расстоянии 650-700 километров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.
Фотографии астероида были получены 14-15 июня с помощью камеры ONC-T, находящейся на борту станции. Анимированное изображение Ryugu составлено из 52 последовательных обработанных снимков. Несмотря на плохое качество фотографий, на небесном теле можно заметить вмятины, кратеры и другие неровности. Направление вращения астероида ретроградно, то есть оно происходит по часовой стрелке, что роднит его с Ураном и Венерой.
Космический зонд Hayabusa-2 был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с космодрома Танэгасима, расположенного на юге Японии. Ожидается, что аппарат спустится на астероид Ryugu в 2018 году. В течение полутора лет зонд пробудет на астероиде, где проведет необходимые исследования, в частности, возьмет пробы грунта.
Читайте также: С Землей сблизится астероид-призрак
Астероид 1999 JU3 относится к группе околоземных и принадлежит к спектральному классу C (темные углеродистые объекты). Период обращения тела вокруг Солнца равен 474 суткам, а средняя орбитальная скорость — 27 километрам в секунду. Ryugu удален от Земли на 300 миллионов километров.
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