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Раздел: Невероятное  
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Впервые сфотографирован вращающийся темный астероид

Впервые сфотографирован вращающийся темный астероидФотографии были получены 14-15 июня.

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) опубликовало первые кадры, на которых запечатлен вращающийся темный астероид Ryugu (1999 JU3). Снимки были сделаны автоматической межпланетной станцией Hayabusa-2 («Хаябуса-2» — в переводе с японского — «Сокол») на расстоянии 650-700 километров.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на LENTA.RU.

Фотографии астероида были получены 14-15 июня с помощью камеры ONC-T, находящейся на борту станции. Анимированное изображение Ryugu составлено из 52 последовательных обработанных снимков. Несмотря на плохое качество фотографий, на небесном теле можно заметить вмятины, кратеры и другие неровности. Направление вращения астероида ретроградно, то есть оно происходит по часовой стрелке, что роднит его с Ураном и Венерой.

Космический зонд Hayabusa-2 был запущен 3 декабря 2014 года с помощью ракеты-носителя Н-2А с космодрома Танэгасима, расположенного на юге Японии. Ожидается, что аппарат спустится на астероид Ryugu в 2018 году. В течение полутора лет зонд пробудет на астероиде, где проведет необходимые исследования, в частности, возьмет пробы грунта.

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Астероид 1999 JU3 относится к группе околоземных и принадлежит к спектральному классу C (темные углеродистые объекты). Период обращения тела вокруг Солнца равен 474 суткам, а средняя орбитальная скорость — 27 километрам в секунду. Ryugu удален от Земли на 300 миллионов километров.
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 Теги: астероид, Фото

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Сегодня, 19:49 » Автор: Едгар Букмирза
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