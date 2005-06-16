» » В Британии обнаружили захоронение с ампутированными конечностями
Раздел: Невероятное  
0

В Британии обнаружили захоронение с ампутированными конечностями

В Британии обнаружили захоронение с ампутированными конечностямиАмпутированные конечности лежали рядом с захоронением.

Археологи обнаружили на месте строительства автодороги между Кембриджем и Хантингтоном античное захоронение, в котором покоились два мужчины с пробитыми черепами и ампутированными ниже колена ногами. Как сообщает Science Alert, ампутированные ноги были погребены вместе с мужчинами и были положены рядом с их руками.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Мужчины были похоронены под прямым углом друг к другу в форме буквы "Т". Оба черепа были в значительной мере повреждены, но пока ученые не могут сказать, стало ли это причиной смерти или же черепа были проломлены с течением времени.

Археологи обнаружили еще одно тело на расстоянии 50 метров от захоронения. Оно представляет собой лишенный конечностей торс, который был найден в древнеримском колодце.

Читайте также: На Хортице обнаружили древнее захоронение

По словам археологов, в этом месте римляне устроили временный лагерь, направляясь на север, к Валу Адриана — оборонительному укреплению длиной 117 километров, предназначенному для защиты от набегов шотландских и других кельтских племен. Найденные остатки 40 керамических печей и следы интенсивного земледелия указывают на то, что лагерь был пунктом снабжения римских солдат, где использовался рабский труд.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: захоронение, археологи, Британия

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:19 » Автор: Едгар Букмирза
     85
     0

Похожие новости по теме

В Украине обнаружили древнее захоронение В Украине обнаружили древнее захоронение

Останки отправили на экспертизу.

В Китае ученые обнаружили уникальное древнее захоронение В Китае ученые обнаружили уникальное древнее захоронение

В Китае обнаружили необычную гробницу.

Археологи нашли древнее захоронение богатого аристократа Археологи нашли древнее захоронение богатого аристократа

Арехологи совершают в пятый раз находку в этрусском некрополе Вульчи.

Археологи Норвегии нашли поселение возрастом 1500 лет Археологи Норвегии нашли поселение возрастом 1500 лет

Находка описывает быт древних народов Скандинавии.

Археологи обнаружили тысячелетние захоронение предшественников инков Археологи обнаружили тысячелетние захоронение предшественников инков

В Перу археологи обнаружили захоронения с останками представителей культуры ичма - предшественников инков.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх