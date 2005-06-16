Раздел: Невероятное
В Британии обнаружили захоронение с ампутированными конечностями
Ампутированные конечности лежали рядом с захоронением.
Археологи обнаружили на месте строительства автодороги между Кембриджем и Хантингтоном античное захоронение, в котором покоились два мужчины с пробитыми черепами и ампутированными ниже колена ногами. Как сообщает Science Alert, ампутированные ноги были погребены вместе с мужчинами и были положены рядом с их руками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Мужчины были похоронены под прямым углом друг к другу в форме буквы "Т". Оба черепа были в значительной мере повреждены, но пока ученые не могут сказать, стало ли это причиной смерти или же черепа были проломлены с течением времени.
Археологи обнаружили еще одно тело на расстоянии 50 метров от захоронения. Оно представляет собой лишенный конечностей торс, который был найден в древнеримском колодце.
Читайте также: На Хортице обнаружили древнее захоронение
По словам археологов, в этом месте римляне устроили временный лагерь, направляясь на север, к Валу Адриана — оборонительному укреплению длиной 117 километров, предназначенному для защиты от набегов шотландских и других кельтских племен. Найденные остатки 40 керамических печей и следы интенсивного земледелия указывают на то, что лагерь был пунктом снабжения римских солдат, где использовался рабский труд.
Археологи обнаружили на месте строительства автодороги между Кембриджем и Хантингтоном античное захоронение, в котором покоились два мужчины с пробитыми черепами и ампутированными ниже колена ногами. Как сообщает Science Alert, ампутированные ноги были погребены вместе с мужчинами и были положены рядом с их руками.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.
Мужчины были похоронены под прямым углом друг к другу в форме буквы "Т". Оба черепа были в значительной мере повреждены, но пока ученые не могут сказать, стало ли это причиной смерти или же черепа были проломлены с течением времени.
Археологи обнаружили еще одно тело на расстоянии 50 метров от захоронения. Оно представляет собой лишенный конечностей торс, который был найден в древнеримском колодце.
Читайте также: На Хортице обнаружили древнее захоронение
По словам археологов, в этом месте римляне устроили временный лагерь, направляясь на север, к Валу Адриана — оборонительному укреплению длиной 117 километров, предназначенному для защиты от набегов шотландских и других кельтских племен. Найденные остатки 40 керамических печей и следы интенсивного земледелия указывают на то, что лагерь был пунктом снабжения римских солдат, где использовался рабский труд.
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