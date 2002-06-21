Илон Маск готовится провести сенсационную пресс-конференцию

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В планы предпринимателя входит совершить первые короткие полеты на Марс.

Огнемет от компании Илона Маска можно приобрести за 500 долларов

Илон Маск (Elon Musk) известен на весь мир участием в создании и развитии таких компаний, как Paypal, SolarCity, Tesla и SpaceX.