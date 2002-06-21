» » Илон Маск готовится провести сенсационную пресс-конференцию
Раздел: Невероятное  
0

Илон Маск готовится провести сенсационную пресс-конференцию

Илон Маск готовится провести сенсационную пресс-конференцию По данным одного сайта, глава Tesla собирается доказать необычную теорию.

Инсайдерский сайт Above Top Secret поведал миру, что Илон Маск, известный изобретатель, планирует в ближайшее время доказать одну истину: все люди живут в матрице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Данное заявление Илон опубликовал еще два года назад, однако тогда его не восприняли всерьез. Игнорирование, скорее всего, задело предпринимателя, поэтому он решил доказать правдивость своей теории.

Журналисты первые узнали о большой пресс-конференции в Маунтин-Вью, которая пройдет примерно в августе. Сейчас же ученые, которые работают на Маска, подводят итоги своих исследований и опытов, собирая информацию воедино и анализируя следственные связи.

Уже ходят слухи, что мероприятие произведет настоящий фурор, сенсационной конференции аналогов не будет. Пока что детальной информации мало, так как Илон Маск запретил журналистам разглашать какие-либо сведения. Видеоанонс мероприятия появится уже в июле.

Читайте также: Странная мутация превратила теленка в подобие кенгуру

Пользователи сети строят лишь догадки. В Интернете кто-то называет Маска Железным человеком, а кто-то — величайшим мошенником современности. Может быть, открытие занавесы полностью перевернет наше бытие.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Илон Маск, конференция

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 04:53 » Автор: Евгений Шевченко
     866
     0

Похожие новости по теме

Впервые в истории: Илон Маск отправил корабль на МКС Впервые в истории: Илон Маск отправил корабль на МКС

В планы предпринимателя входит совершить первые короткие полеты на Марс.

Илон Маск обещает новый проект Илон Маск обещает новый проект

Новая компания предпринимателя будет называться Thud.

Илон Маск решил продавать огнеметы Илон Маск решил продавать огнеметы

Огнемет от компании Илона Маска можно приобрести за 500 долларов

Илон Маск продемонстрировал уникальный космический скафандр SpaceX Илон Маск продемонстрировал уникальный космический скафандр SpaceX

Илон Маск (Elon Musk) известен на весь мир участием в создании и развитии таких компаний, как Paypal, SolarCity, Tesla и SpaceX.

Илон Маск готов отправиться в космос Илон Маск готов отправиться в космос

Маск признался, что хочет отправиться на МКС.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх