Раздел: Невероятное
Илон Маск готовится провести сенсационную пресс-конференцию
По данным одного сайта, глава Tesla собирается доказать необычную теорию.
Инсайдерский сайт Above Top Secret поведал миру, что Илон Маск, известный изобретатель, планирует в ближайшее время доказать одну истину: все люди живут в матрице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Данное заявление Илон опубликовал еще два года назад, однако тогда его не восприняли всерьез. Игнорирование, скорее всего, задело предпринимателя, поэтому он решил доказать правдивость своей теории.
Журналисты первые узнали о большой пресс-конференции в Маунтин-Вью, которая пройдет примерно в августе. Сейчас же ученые, которые работают на Маска, подводят итоги своих исследований и опытов, собирая информацию воедино и анализируя следственные связи.
Уже ходят слухи, что мероприятие произведет настоящий фурор, сенсационной конференции аналогов не будет. Пока что детальной информации мало, так как Илон Маск запретил журналистам разглашать какие-либо сведения. Видеоанонс мероприятия появится уже в июле.
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Пользователи сети строят лишь догадки. В Интернете кто-то называет Маска Железным человеком, а кто-то — величайшим мошенником современности. Может быть, открытие занавесы полностью перевернет наше бытие.
Инсайдерский сайт Above Top Secret поведал миру, что Илон Маск, известный изобретатель, планирует в ближайшее время доказать одну истину: все люди живут в матрице, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Данное заявление Илон опубликовал еще два года назад, однако тогда его не восприняли всерьез. Игнорирование, скорее всего, задело предпринимателя, поэтому он решил доказать правдивость своей теории.
Журналисты первые узнали о большой пресс-конференции в Маунтин-Вью, которая пройдет примерно в августе. Сейчас же ученые, которые работают на Маска, подводят итоги своих исследований и опытов, собирая информацию воедино и анализируя следственные связи.
Уже ходят слухи, что мероприятие произведет настоящий фурор, сенсационной конференции аналогов не будет. Пока что детальной информации мало, так как Илон Маск запретил журналистам разглашать какие-либо сведения. Видеоанонс мероприятия появится уже в июле.
Читайте также: Странная мутация превратила теленка в подобие кенгуру
Пользователи сети строят лишь догадки. В Интернете кто-то называет Маска Железным человеком, а кто-то — величайшим мошенником современности. Может быть, открытие занавесы полностью перевернет наше бытие.
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