Умерла единственная в мире "говорящая" горилла

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Очевидно, у нас, шимпанзе и бонобо гораздо больше общего, чем казалось ранее.

В одном из разделов ДНК, который мало изучен на сегодняшний день, генетиками был обнаружен фрагмент из 22 слов на арамейском языке. Кроме этого они заметили странные математические алгоритмы, которые не встречаются в природе.