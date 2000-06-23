Раздел: Невероятное
Ученые хотят отправить в космос подводную лодку
Ученые NASA планируют отправить субмарину на спутник планеты Титан
Титан — самый большой спутник Сатурна и второй по величине в нашей системе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но примечателен он не своими размерами. Сейчас это единственное место в Солнечной системе, для которого ученые доказали стабильное наличие жидкости на поверхности.
Кроме того, Титан — единственный спутник планеты, у которого плотная атмосфера. Давление у поверхности приблизительно в полтора раза превышает давление земной атмосферы. Температура у поверхности может достигать минус 180 °C.
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Все это делает условия спутника отчасти похожими на условия ранней Земли, предоставляя гипотетическую возможность существования примитивных форм жизни. Именно для их поиска NASA хочет направить на спутник Сатурна субмарину.Перейти на Главную страницу
Титан — самый большой спутник Сатурна и второй по величине в нашей системе, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Но примечателен он не своими размерами. Сейчас это единственное место в Солнечной системе, для которого ученые доказали стабильное наличие жидкости на поверхности.
Кроме того, Титан — единственный спутник планеты, у которого плотная атмосфера. Давление у поверхности приблизительно в полтора раза превышает давление земной атмосферы. Температура у поверхности может достигать минус 180 °C.
Читайте также: В России нашли затопленную подводную лодку
Все это делает условия спутника отчасти похожими на условия ранней Земли, предоставляя гипотетическую возможность существования примитивных форм жизни. Именно для их поиска NASA хочет направить на спутник Сатурна субмарину.Перейти на Главную страницу
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