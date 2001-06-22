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В известном американском комментаторе разглядели робота

В известном американском комментаторе разглядели робота Людей удивило странное поведение спортивного комментатора.

В то время как среди ученых не утихает спор о том, искусственный интеллект – это хорошо для человечества или плохо, в мире все больше появляется человекоподобных андроидов. И потому люди начинают их замечать даже там, где вроде бы и не должно быть никакой подмены. Например, телезрители заподозрили, что спортивный комментатор Джейлен Роуз – андроид, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Дело в том, что в момент, когда Роузу во время баскетбольного матча ассистент поправлял микрофон и наушник, Джейлен вел себя в точности как робот: он был неподвижен, словно это не человек, а манекен, к тому же его лицо не выражало ни одной эмоции, а глаза даже не моргали – фантастика да и только!

Один из баскетбольных болельщиков снял этот уникальный момент на смартфон прямо с экрана телевизора и тут же выложил видео в Сеть интернета с такими вот эмоциональными восклицаниями:

Вы посмотрите на Джейлена Роуза, это не человек, а андроид. Он совершенно не двигается, не моргает – ничего. Послушно ждет, когда человек что-то поправит на нем. Да это же настоящий робот!

С автором ролика соглашается большинство пользователей Всемирной паутины, кто посмотрел ролик под интригующим названием «Джейлен Роуз у них». Вот что пишет, например, один из юзеров в своем комментарии:

Если бы Роуз попал в сериал «Мир Дикого Запада», ему отвели б там только роль устаревшего андроида – роботов первого поколения, которые, собственно, уже начали выпускать сейчас в реальной жизни. Для продвинутого андроида он недостаточно похож на живого человека.

Правда, некоторые пользователи все-таки вступились за спортивного комментатора, объясняя это тем, что в тот момент Роуз вел финальную встречу плей-офф НБА между «Кливленд Кавальерс» и «Голден Стейт Уорриорз», а потому его напряжение можно вполне понять.

К тому же, будучи в прошлом баскетболистом, Джейлен даже в игре отличался строгой мимикой и какими-то угловатыми движениями. Или он и в жизни таковой, или он был роботом уже в то давнее время, когда бегал по баскетбольной площадке, что маловероятно.

Впрочем, человечество уже на полном серьезе ждет, что в нашей жизни вот-вот появятся «живые» роботы, поскольку над этим работают многие компании мира. К примеру, на недавней научной выставке в Туманном Альбионе создатели человекоподобных андроидов продемонстрировали робота Саманту.

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Так вот она чисто по-человечески умеет отказывать своим поклонникам, говоря «нет», если, скажем, не в настроении, в виде реакции на грубое отношение к ней, и еще, бог знает, по каким причинам, о которых создатели этой удивительной «игрушки» пока умалчивают…

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 Теги: Джейлен Роуз, комментатор, робот

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Сегодня, 07:07 » Автор: Евгений Шевченко
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