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Раздел: Невероятное  
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Космонавт запечатлил пролетающий «телевизор»

Космонавт запечатлил пролетающий «телевизор»На МКС сняли "НЛО".

Космонавт с борта МКС снял через иллюминатор пролетающий мимо НЛО, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Facenews.

Этим НЛО оказался спутник похожий на старый ламповый телевизор.

Реальные кадры он выложил в своем Instagram.



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Пользователи сети сравнили спутник со старым ламповым телевизором. И задумались, почему НЛО, попадающие на видео, не видны так же четко.
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 Теги: космонавт, съемка, телевизор

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Сегодня, 13:59 » Автор: Ульяна Воликовская
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