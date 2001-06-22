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Раздел: Невероятное  
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Зонд NASA снял уникальные дюны на Марсе

Зонд NASA снял уникальные дюны на МарсеКамера HiRISE на борту космического зонда NASA «Mars Reconnaissance Orbiter» захватила изображение голубых дюн в регионе кратера Лайот.

Это поистине необычные явление для планеты, которую не зря называют Красной, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на News ua.

На снимке видны барханы яркого голубого цвета посреди красного марсианского ландшафта.

Изображение было обработано, чтобы зрители могли лучше рассмотреть эту особенность планеты, однако в целом специалисты NASA говорят, что дюны – действительно голубые.

Материя, из которой они состоят, отличается от окружающей породы.

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HiRISE — один из шести научных инструментов зонда. Снимки были получены еще в январе, и обработаны только сейчас. Песчаные дюны являются одной из самых распространенных характеристик Марса, они являются уникальными индикаторами взаимодействия между поверхностью и атмосферой планеты.
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 Теги: зонд, кадры, Марс

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Сегодня, 16:43 » Автор: Ульяна Воликовская
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