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Blue Origin начнет продавать билеты космическим туристам

Blue Origin начнет продавать билеты космическим туристамBlue Origin провела успешные испытания суборбитального корабля.

Частная космическая компания Blue Origin заявила о том, что планирует начать продавать первые билеты для космических туристов уже в 2019 году. Как подчеркивает N+1, несмотря на это заявление, первыми пассажирами во время космических испытаний станут сотрудники компании, а уже после завершения всех испытаний на борт будут допущены туристы на коммерческой основе.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на zn.ua.

Точных сроков полетов пока не сообщается, однако Роб Майерсон, старший вице-президент компании, заявил, что в течение 2019 года планируется начать официально продавать билеты. До сих пор неизвестно, сколько будет стоить билет, и когда клиенты Blue Origin полетят в космос.

Ранее Blue Origin провела успешные испытания суборбитального корабля New Shepard.

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Тем временем, американская компания Virgin Galactic отчиталась о первом успешном полете своего нового суборбитального космического корабля VSS Unity, созданного для осуществления туристических полетов.
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Вчера, 23:44 » Автор: Едгар Букмирза
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