Раздел: Невероятное
Исследователи закончили самый скучный эксперимент в истории
Ученые наблюдали за работой атомных часов.
Исследователи из Университета штата Монтана закончили эксперимент, который длился 14 лет. И это не опыты по клонированию или наблюдения за развитием. Все это время ученые наблюдали за тем, как "ходит стрелка часов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Целью такого нетривиального исследования было установить меняются ли законы физики с течением времени.
Для того, чтобы разобраться действительно ли законы по которым работает наша вселенная подвергаются изменениям исследователям понадобилось 12 самых точных в мире атомных часов.
Суть эксперимента заключалась в поиске отклонений в работе приборов. Именно наличие разногласий служила бы доказательством того, что законы физики все же меняются со временем.
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Поэтому ученые наблюдали за работой атомных часов на протяжении 14 лет, именно такой долгий срок гарантировал более точные данные после окончания эксперимента. Надежность этих механизмов безусловная. Они не могут поспешить или опоздать ни на долю секунды даже через миллионы лет.
Исследователи из Университета штата Монтана закончили эксперимент, который длился 14 лет. И это не опыты по клонированию или наблюдения за развитием. Все это время ученые наблюдали за тем, как "ходит стрелка часов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Целью такого нетривиального исследования было установить меняются ли законы физики с течением времени.
Для того, чтобы разобраться действительно ли законы по которым работает наша вселенная подвергаются изменениям исследователям понадобилось 12 самых точных в мире атомных часов.
Суть эксперимента заключалась в поиске отклонений в работе приборов. Именно наличие разногласий служила бы доказательством того, что законы физики все же меняются со временем.
Читайте также: В Сети обсуждают "скучный магазин" в Японии
Поэтому ученые наблюдали за работой атомных часов на протяжении 14 лет, именно такой долгий срок гарантировал более точные данные после окончания эксперимента. Надежность этих механизмов безусловная. Они не могут поспешить или опоздать ни на долю секунды даже через миллионы лет.
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