Раздел: Невероятное
На севере Липецкой области нашли фрагмент космического тела
Липецкая находка является каменным метеоритом.
Эксперты из Уральского федерального университета нашли на севере Липецкой области фрагмент космического тела, которое упало на Землю утром 21 июня.
Находка — каменный метеорит, размером около трех сантиметров, сообщается на сайте вуза, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Утром 21 июня жители пяти областей Центральной России заметили в небе яркий объект, который вспыхнул, а затем сгорел в атмосфере. Длительность яркой фазы составила около 4 секунд.
Сотрудники лаборатории УрФУ Extra terra consortium в настоящее время ведут поисковые работы на месте возможного выпадения метеоритного дождя — в Центрально-Черноземном районе.
Обломок размером 2,5 на 4 сантиметра относится к классу хондритов (тип каменных метеоритов), не исключено, что таких обломков в этом районе может быть много.
"21 июня в Черноземье в 4:16 по московскому времени наблюдался болид. На сайте NASA мощность вспышки зарегистрирована как 2,8 килотонны. Болид необычный, очень крутая траектория — 79 градусов, скорость при входе в атмосферу 14 км/с, вспышка зафиксирована на высоте 27 км, поэтому видели даже в Москве", - рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.
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"Липецкая находка является каменным метеоритом, это уже установлено, подробнее его свойства будем изучать в нашей лаборатории после доставки фрагментов и возвращения сотрудников. Я думаю, там хороший каменный дождь выпал и будут еще находки", - добавил ученый.
Эксперты из Уральского федерального университета нашли на севере Липецкой области фрагмент космического тела, которое упало на Землю утром 21 июня.
Находка — каменный метеорит, размером около трех сантиметров, сообщается на сайте вуза, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Утром 21 июня жители пяти областей Центральной России заметили в небе яркий объект, который вспыхнул, а затем сгорел в атмосфере. Длительность яркой фазы составила около 4 секунд.
Сотрудники лаборатории УрФУ Extra terra consortium в настоящее время ведут поисковые работы на месте возможного выпадения метеоритного дождя — в Центрально-Черноземном районе.
Обломок размером 2,5 на 4 сантиметра относится к классу хондритов (тип каменных метеоритов), не исключено, что таких обломков в этом районе может быть много.
"21 июня в Черноземье в 4:16 по московскому времени наблюдался болид. На сайте NASA мощность вспышки зарегистрирована как 2,8 килотонны. Болид необычный, очень крутая траектория — 79 градусов, скорость при входе в атмосферу 14 км/с, вспышка зафиксирована на высоте 27 км, поэтому видели даже в Москве", - рассказал профессор УрФУ Виктор Гроховский.
Читайте также: Впервые зафиксирован двойной выброс материи черной дырой
"Липецкая находка является каменным метеоритом, это уже установлено, подробнее его свойства будем изучать в нашей лаборатории после доставки фрагментов и возвращения сотрудников. Я думаю, там хороший каменный дождь выпал и будут еще находки", - добавил ученый.
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