» » В Литве нашли старинный клад
Раздел: Невероятное  
0

В Литве нашли старинный клад

В Литве нашли старинный кладМонеты и части горшка будут переданы властям.

В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет, сообщает Sputnik Литва.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА.

Сообщение о находке поступило в местную полицию днем 25 июня. По данным правоохранителей, это монеты зеленого цвета и глиняные детали.
На глубине более полутора метров были найдены 219 маленьких монет и 137 большого размера. Всего — 356 монет, на которых различима надпись "1566".

Представители каунасского департамента культурного наследия прибыли на место и отметили, что необычная находка может относиться к периоду правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Августа в XVI веке.

Читайте также: В Германии нашли уникальный клад датского короля

Монеты и части горшка будут переданы представителям Департамента культурного наследия республики. Позже их планируют отправить в Военный музей Витаутаса Великого.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Литва, Монеты, клад

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
     551
     0

Похожие новости по теме

В Нидерландах случайно обнаружили горшок золотых монет XV века В Нидерландах случайно обнаружили горшок золотых монет XV века

Клад передали институту исследований только временно.

В Польском соборе нашли клад XVII века В Польском соборе нашли клад XVII века

Клад был спрятан примерно после 1652 года

В Азербайджане ценный клад сдали на металлолом В Азербайджане ценный клад сдали на металлолом

Позже выяснилось, что это монеты периода Сельджукского султаната.

В Москве ученые обнаружили ценный артефакт В Москве ученые обнаружили ценный артефакт

Московские археологи обнаружили клад времен Ивана Грозного.

В Израиле найден клад редких монет В Израиле найден клад редких монет

В клад, обнаруженный археологами, входит 9 бронзовых монет.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх