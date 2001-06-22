Раздел: Невероятное
В Литве нашли старинный клад
Монеты и части горшка будут переданы властям.
В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет, сообщает Sputnik Литва.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА.
Сообщение о находке поступило в местную полицию днем 25 июня. По данным правоохранителей, это монеты зеленого цвета и глиняные детали.
На глубине более полутора метров были найдены 219 маленьких монет и 137 большого размера. Всего — 356 монет, на которых различима надпись "1566".
Представители каунасского департамента культурного наследия прибыли на место и отметили, что необычная находка может относиться к периоду правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Августа в XVI веке.
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Монеты и части горшка будут переданы представителям Департамента культурного наследия республики. Позже их планируют отправить в Военный музей Витаутаса Великого.
В Каунасе во время реконструкции аллеи Лайсвес рабочие обнаружили горшок, внутри которого находилось более 350 древних монет, сообщает Sputnik Литва.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА.
Сообщение о находке поступило в местную полицию днем 25 июня. По данным правоохранителей, это монеты зеленого цвета и глиняные детали.
На глубине более полутора метров были найдены 219 маленьких монет и 137 большого размера. Всего — 356 монет, на которых различима надпись "1566".
Представители каунасского департамента культурного наследия прибыли на место и отметили, что необычная находка может относиться к периоду правления польского короля и великого князя литовского Сигизмунда Августа в XVI веке.
Читайте также: В Германии нашли уникальный клад датского короля
Монеты и части горшка будут переданы представителям Департамента культурного наследия республики. Позже их планируют отправить в Военный музей Витаутаса Великого.
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