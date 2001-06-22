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Раздел: Невероятное  
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В Египте обнаружили останки древней «принцессы»

В Египте обнаружили останки древней «принцессы»Хозяйку сосудов звали Аменирдис.

Во время работ в гробнице Карабаскена в полу была обнаружена полуметровая квадратная яма с «секретом».

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Американские ученые нашли ритуальные сoсуды с органами знатнoй женщины.

Они обнаружили несколько Каноп в гробнице верховного жреца Амона. По словам Министерства по делам древностей Египта останки принадлежали женщине времен последних дней независимости Древнего Египта.

Во время экспедиции в гробнице Карабаскена ученые обнаружили в полу квадратную яму глубиной около 50 см. В ней было погребено четыре ритуальных сосуда, в которых египетские жрецы хранили органы усопших.

Как сообщила руководитель американской археoлогической экспедиции в Эль-Асаифе, Елена Пищикова, все канопы изготовлены в стиле 26 династии и все имеют надпись «даме из дома Аменирдис». Кроме того, канопы содержат в себе достаточное количество смолы, хотя потоп и повредил большую часть их содержимого.

Канопы хорошо сoхранились, их обнаружили, когда они упали набoк, поэтому сосуды оказались частично вскрытыми. Возможно, это вызвано тем, что в прoшлом гробница была затоплена. Один сосуд был полностью разбит на несколько фрагментов. На данный момент наши реставраторы проводят все необходимые процедуры по их защите и очистке, — добавил Мустафа Вазири, глава Высшего совета Египта по делам древностей.

Сами канопы были выточены из минерала алебастра тремя разными мастерами. На каждом из сосудов присутствовали характерные для культа Амона времен 26 династии ритуальные надписи.

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Из надписей можно предположить, что хозяйку сосудов звали Аменирдис, что в переводе звучит как «данная богом Амоном».

Однако, до сих пор не ясно, являлась ли эта женщина родственницей фараонов 26 династии или просто была богатой женщиной из знатного рода.
Ученые рассчитывают, что дальнейшее изучение каноп и места, где они были обнаружены, поможет ответить на этот вопрос.
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 Теги: Египет, останки, принцесса

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Сегодня, 22:48 » Автор: Едгар Букмирза
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