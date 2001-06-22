Ученые обнаружили новое самое холодное место на Земле

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Международная команда учёных заявила, что к 2050 году температура на Земле может снизиться до двух градусов Цельсия.

Ученые говорят, что с помощью спутниковых наблюдений им удалось выявить, какое место на планете является самым холодным. Оно находится на Южном полюсе нашей планеты. Здесь, в самом центре Антарктики была зафиксирована температура в минус 93,2 градуса по Цельсию.