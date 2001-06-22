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Ученые обнаружили новое самое холодное место на Земле

Ученые обнаружили новое самое холодное место на ЗемлеПо мнению исследователей, температура минус 98 градусов Цельсия является самой низкой из возможных на поверхности Земли.

Согласно новому исследованию, температура в небольших долинах, расположенных рядом с поверхностью Антарктического ледяного щита, может упасть почти до минус 100 градусов Цельсия, превзойдя все предыдущие температурные рекорды Земли, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Realist

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на китайское информационное агентство «Синьхуа».

Исследователи из Национального центра данных о снеге и льде при университете Колорадо (США) обнаружили, что температура в небольших провалах или мелких впадинах на Восточном Антарктическом плато может опускаться до минус 98 градусов Цельсия, «освежив» тем самым предыдущий рекорд минус 93 градусов Цельсия, установленный в 2013 году в том же регионе.

Большая высота Восточно-Антарктического плато и его близость к Южному полюсу делают его местом с самым холодным климатом на Земле, в то время как небольшие провалы в Антарктическом ледяном щите являются наиболее холодными точками в самом холодном месте. Ледяные, плотные и нисходящие воздушные потоки над поверхностью этого района могут продолжаться там в течение нескольких дней. Это заставляет поверхность и воздух над провалами остыть еще сильнее.

«В этом регионе мы видим периоды присутствия в атмосфере невероятно сухого воздуха, и это позволяет теплу от поверхности снега отражаться в космос еще легче», — сказал Тед Скамбос, старший научный сотрудник Национального центра данных о снеге и льде и один из организаторов исследования.

Вероятность появления рекордно низкой температуры была определена учеными при анализе данных, полученных спутниками в период с 2004-го по 2016 год. Они свидетельствуют, что такая низкая температура возникает всякий раз при определенных погодных условиях. Для того, чтобы температура упала так низко, небо должно оставаться чистым, а воздух сухим в течение нескольких дней. Температура может упасть еще немного ниже, если такие условия сохраняются в течение нескольких недель, но это крайне маловероятно, сказал Скамбос. По мнению исследователей, температура минус 98 градусов Цельсия является самой низкой из возможных на поверхности Земли.

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Исследование было опубликовано в среду в американском научном журнале Geophysical Research Letters.
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 Теги: холод, ученые

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Сегодня, 09:47 » Автор: Татьяна Ларина
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