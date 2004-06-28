Раздел: Невероятное
Ученые обнаружили следы жизни на спутнике Сатурна
Теперь NASA направило к Энцеладу беспилотный корабль.
На Энцеладе, являющемся шестым по размеру спутником Сатурна, обнаружили следы сложной органики, которая может свидетельствовать о наличии там жизни. Вскоре к далекому небесному телу полетит беспилотный космический аппарат NASA, который тщательно изучит находку и попытается определить, действительно ли на ледяной луне могут обитать живые организмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Несмотря на то что диаметр Энцелада составляет всего 505 километров (против 12742 у Земли), ученые НАСА считают этот спутник наиболее пригодным для жизни местом в Солнечной системе после нашего «голубого шарика».
Ранее исследователи уже находили на Энцеладе простые углеродные соединения, однако они состояли максимум из 5 атомов. Теперь же в шлейфах луны Сатурна была обнаружена сложная органика, включающая в молекулах не менее 15 атомов углерода. По словам специалистов американского национального космического агентства, речь идет о первом в истории наблюдении столь сложной органики за пределами Земли.
Образцы льда, в которых нашли органику, были собраны автоматической межпланетной станцией «Кассини», пролетевшей через шлейф Энцелада.
Ученые уточняют, что такое открытие пока не стоит воспринимать как стопроцентное доказательство наличия на спутнике жизни, поскольку гипотетически сложные органические молекулы могут быть получены не только благодаря биологическим реакциям. Следующим необходимым шагом станет отправление на Энцелад аппарата, который сядет на небесное тело и будет искать внеземную жизнь непосредственно там.
Читайте также: Геолог обнаружил металл с особыми свойствами на месте падения НЛО
Напомним, что в 2022 году Европейское космическое агентство запустит на Ганимед и Европу (шестой спутник Юпитера) аппараты «JUICE» и «Europa Clipper» соответственно, которые будут изучать подповерхностные океаны на ледяных лунах, в том числе искать там следы жизни.
На Энцеладе, являющемся шестым по размеру спутником Сатурна, обнаружили следы сложной органики, которая может свидетельствовать о наличии там жизни. Вскоре к далекому небесному телу полетит беспилотный космический аппарат NASA, который тщательно изучит находку и попытается определить, действительно ли на ледяной луне могут обитать живые организмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Несмотря на то что диаметр Энцелада составляет всего 505 километров (против 12742 у Земли), ученые НАСА считают этот спутник наиболее пригодным для жизни местом в Солнечной системе после нашего «голубого шарика».
Ранее исследователи уже находили на Энцеладе простые углеродные соединения, однако они состояли максимум из 5 атомов. Теперь же в шлейфах луны Сатурна была обнаружена сложная органика, включающая в молекулах не менее 15 атомов углерода. По словам специалистов американского национального космического агентства, речь идет о первом в истории наблюдении столь сложной органики за пределами Земли.
Образцы льда, в которых нашли органику, были собраны автоматической межпланетной станцией «Кассини», пролетевшей через шлейф Энцелада.
Ученые уточняют, что такое открытие пока не стоит воспринимать как стопроцентное доказательство наличия на спутнике жизни, поскольку гипотетически сложные органические молекулы могут быть получены не только благодаря биологическим реакциям. Следующим необходимым шагом станет отправление на Энцелад аппарата, который сядет на небесное тело и будет искать внеземную жизнь непосредственно там.
Читайте также: Геолог обнаружил металл с особыми свойствами на месте падения НЛО
Напомним, что в 2022 году Европейское космическое агентство запустит на Ганимед и Европу (шестой спутник Юпитера) аппараты «JUICE» и «Europa Clipper» соответственно, которые будут изучать подповерхностные океаны на ледяных лунах, в том числе искать там следы жизни.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
43
0
Также советуем посмотреть
- Веселые выходные: одиннадцать лучших анекдотов недели
- Смешные фотки, показывающие, что такое настоящая жара
- Депутаты подали иск против НКРЭ из-за роста тарифов
- Прикольные животные, которым плевать на правила и приличия
- В Украине оценили вероятность атаки с моря и воздуха
- Жизнь молодых отцов в веселых комиксах
- На 6 лет: в Грузии Саакашвили приговорили к тюрьме
- Настоящее собачье счастье показали в забавном ролике
- Одесситов перепугало пролетающее над морем «НЛО»
- Любимое занятие: Медведева подловили спящим на футболе
- Британка восемь месяцев считала беременность «аллергией»
- Три самых важных события на международной арене
- Сеть насмешило фото БТР, застрявшего в пробке в Иркутске
- Россия: патриотический угар выветрился
- Хозяева собак запустили в Сети забавный флешмоб
- Загадочный кандидат в президенты
- Эмоциональный Марадона стал героем новых мемов
- О чем будут беседовать Трамп и Путин
- Самое действенное лекарство от любых героизаций
- Соцсети потешаются над «подросшим» Путиным
- Россия становится слабее с каждым днем
- Пьяный китаец случайно заплатил за такси в 100 раз больше, чем надо
- Існує єдиний спосіб самозахисту ромів
- Россия: что вместо Крыма
- Соратница Путина развеселила угрозами в адрес Украины
- На одесском пляже домовитая собака «прибрала к лапам» все буйки
- Сутки в зоне ООС: боевики ранили мирных жителей
- Перемовини Трампа з Путіним: за ким буде останнє слово
- «Это любовь»: Прилепин насмешил хвалебными одами в адрес главаря «ДНР»
- Почему миллиард помощи от ЕС не спасет Украину
Оставьте свой комментарий