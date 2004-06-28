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Ученые обнаружили следы жизни на спутнике Сатурна

Ученые обнаружили следы жизни на спутнике Сатурна Теперь NASA направило к Энцеладу беспилотный корабль.

На Энцеладе, являющемся шестым по размеру спутником Сатурна, обнаружили следы сложной органики, которая может свидетельствовать о наличии там жизни. Вскоре к далекому небесному телу полетит беспилотный космический аппарат NASA, который тщательно изучит находку и попытается определить, действительно ли на ледяной луне могут обитать живые организмы, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

Несмотря на то что диаметр Энцелада составляет всего 505 километров (против 12742 у Земли), ученые НАСА считают этот спутник наиболее пригодным для жизни местом в Солнечной системе после нашего «голубого шарика».

Ранее исследователи уже находили на Энцеладе простые углеродные соединения, однако они состояли максимум из 5 атомов. Теперь же в шлейфах луны Сатурна была обнаружена сложная органика, включающая в молекулах не менее 15 атомов углерода. По словам специалистов американского национального космического агентства, речь идет о первом в истории наблюдении столь сложной органики за пределами Земли.

Образцы льда, в которых нашли органику, были собраны автоматической межпланетной станцией «Кассини», пролетевшей через шлейф Энцелада.

Ученые уточняют, что такое открытие пока не стоит воспринимать как стопроцентное доказательство наличия на спутнике жизни, поскольку гипотетически сложные органические молекулы могут быть получены не только благодаря биологическим реакциям. Следующим необходимым шагом станет отправление на Энцелад аппарата, который сядет на небесное тело и будет искать внеземную жизнь непосредственно там.

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Напомним, что в 2022 году Европейское космическое агентство запустит на Ганимед и Европу (шестой спутник Юпитера) аппараты «JUICE» и «Europa Clipper» соответственно, которые будут изучать подповерхностные океаны на ледяных лунах, в том числе искать там следы жизни.

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 Теги: Сатурн, спутник, жизнь

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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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