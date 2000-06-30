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«Большие сестры» Земли могут быть обитаемы

«Большие сестры» Земли могут быть обитаемыПланета находится в созвездии Лебедя.

Суперземля Kepler-186f, одна из первых "больших сестер" нашей планеты, не страдает от "качания оси", благодаря чему на ней должны существовать "земные" времена года и климат. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие статью в Astronomical Journal.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РИА НОВОСТИ.

"Марс находится внутри "зоны жизни" Солнечной системы, но при этом его ось очень нестабильна — ее наклон может колебаться от нуля до 60 градусов. Подобные "качания оси" были одной из причин того, почему все запасы марсианской воды и большая часть его атмосферы "сбежали" в космос", — объясняет Гунцзе Ли (Gongjie Li) из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра (США).

За последние годы, как рассказывают ученые, телескоп "Кеплер" и ряд наземных обсерваторий открыли тысячи планет за пределами Солнечной системы. Большая часть из них оказалась "горячими юпитерами", крупными газовыми гигантами, или же "суперземлями" — каменистыми планетами, чья масса в 1,8-3 раза больше земной.

То, как формируются большие "кузины" Земли, во многом пока является загадкой для ученых, так как пока планетологам не удалось найти ни одной новорожденной звездной системы, где бы возникали такие планеты. Это мешает оценке того, могут ли они поддерживать жизнь или же сверхвысокие давления, температуры или другие факторы, присущие для подобных объектов, обязательно делают их безжизненными.

Ли и его коллеги раскрыли одну из важнейших характеристик этих планет, наблюдая за планетой Kepler-186f — первой "суперземлей" в истории астрономии, об открытии которой ученые НАСА заявили в апреле 2014 года.

Эта планета находится в созвездии Лебедя, на расстоянии примерно в 560 световых лет от Земли, благодаря чему за ней и ее "соседками" — пятью другими мирами системы Kepler-186 — можно наблюдать при помощи "Хаббла" и многих мощных наземных телескопов.

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Гравитационные взаимодействия Kepler-186f с другими планетами этой звездной семьи, как объясняют ученые, будут периодически сдвигать ее ось, заставляя ее "качаться". Сила этих качаний может быть разной — к примеру, угол наклона орбиты Земли всегда составлял от 21 до 24 градусов, тогда как оси вращения Марса и Венеры были сдвинуты на 60 и 180 градусов в далеком прошлом.
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 Теги: суперземля, жизнь

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Вчера, 23:30 » Автор: Едгар Букмирза
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