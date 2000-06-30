Раздел: Невероятное
Уфологи нашли "инопланетную базу" на снимках Луны
Необычный артефакт заметили на фотографиях поверхности спутника Земли.
На стороне Луны, которая смотрит прямо на Землю, виднеется горная гряда Апеннины, на севере которой имеется ударный кратер Арат. Он был назван в честь одного астронома, жившего в Древней Греции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Примечательно, что данный кратер можно увидеть из земли, так как он является самой яркой точкой на поверхности спутника. Некоторые снимки образования имеются в программе Google Earth Pro, их может посмотреть любой желающий.
Ученые во время рассмотрения одной горы, которая как раз располагается близ кратера Арат, заметили явные следы раскопок. Более того, в точке 23°57'34.27 N 4°26'36.85 E был замечен некий люк квадратной формы, стороны которого равнялись ста метрам.
Примечателен еще и факт пирамидальности сооружения. Высота пирамиды, к сожалению, не известна.
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На люке четко видно несколько выступов, которые могут являться подъемной конструкцией. Неужели специалисты нашли вход в подземную базу инопланетян? Если это так, то почему пришельцы не стали прятать своё убежище от окружающих?
На стороне Луны, которая смотрит прямо на Землю, виднеется горная гряда Апеннины, на севере которой имеется ударный кратер Арат. Он был назван в честь одного астронома, жившего в Древней Греции, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Примечательно, что данный кратер можно увидеть из земли, так как он является самой яркой точкой на поверхности спутника. Некоторые снимки образования имеются в программе Google Earth Pro, их может посмотреть любой желающий.
Ученые во время рассмотрения одной горы, которая как раз располагается близ кратера Арат, заметили явные следы раскопок. Более того, в точке 23°57'34.27 N 4°26'36.85 E был замечен некий люк квадратной формы, стороны которого равнялись ста метрам.
Примечателен еще и факт пирамидальности сооружения. Высота пирамиды, к сожалению, не известна.
Читайте также: Геолог обнаружил металл с особыми свойствами на месте падения НЛО
На люке четко видно несколько выступов, которые могут являться подъемной конструкцией. Неужели специалисты нашли вход в подземную базу инопланетян? Если это так, то почему пришельцы не стали прятать своё убежище от окружающих?
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