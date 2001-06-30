Раздел: Невероятное
Уличная камера зафиксировала светящийся шар, вознесшийся в небо
Необычный объект заметили на Аляске.
На днях на Аляске был замечен загадочный неопознанный летающий объект, выглядевший как крупный светящийся шар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Он поднимался вертикально в небо, а затем исчез в вышине. Представленная ниже видеозапись была получена по почте специалистами международной уфологической организации «Mutual UFO Network». Американец, отославший им данный ролик, сообщает, что НЛО появился над землей примерно в два часа ночи и стремительно взмыл вверх.
Одни пользователи Всемирной паутины считают, что это было воздушное судно инопланетян. По мнению других, речь идет о созданном человеком объекте, поскольку рядом явно находится аэродром. На это указывает самолет, взлетевший из-за деревьев незадолго до появления светящего шара. Если верить третьим, перед нами шаровая молния. Наконец, скептики говорят об аэростате, китайском фонарике, фейерверке и тому подобных вещах.
Читайте также: Уфологи нашли "инопланетную базу" на снимках Луны
Разумеется, истину мы в этом случае, скорее всего, не узнаем, но каждый может сделать для себя свой личный вывод, что же это такое, или прислушаться к мнению специалистов. Уфологи, например, считают, что речь идет все-таки об инопланетном происхождении объекта. Подтверждают они и подлинность видео…
На днях на Аляске был замечен загадочный неопознанный летающий объект, выглядевший как крупный светящийся шар, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Он поднимался вертикально в небо, а затем исчез в вышине. Представленная ниже видеозапись была получена по почте специалистами международной уфологической организации «Mutual UFO Network». Американец, отославший им данный ролик, сообщает, что НЛО появился над землей примерно в два часа ночи и стремительно взмыл вверх.
Одни пользователи Всемирной паутины считают, что это было воздушное судно инопланетян. По мнению других, речь идет о созданном человеком объекте, поскольку рядом явно находится аэродром. На это указывает самолет, взлетевший из-за деревьев незадолго до появления светящего шара. Если верить третьим, перед нами шаровая молния. Наконец, скептики говорят об аэростате, китайском фонарике, фейерверке и тому подобных вещах.
Читайте также: Уфологи нашли "инопланетную базу" на снимках Луны
Разумеется, истину мы в этом случае, скорее всего, не узнаем, но каждый может сделать для себя свой личный вывод, что же это такое, или прислушаться к мнению специалистов. Уфологи, например, считают, что речь идет все-таки об инопланетном происхождении объекта. Подтверждают они и подлинность видео…
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