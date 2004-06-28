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Ученые нашли череп древнего человека
Череп — последняя ужасная находка в древнем городе
Изображение человеческого скелета, который, как считалось, был раздавлен скалой во время древнего извержения горы Везувий, стали знаменитыми после их недавнего открытия. Раскопки в древнем римском городе Помпеи выявили останки человека, который, как считалось, раздавлен, пытаясь сбежать извержения в 79 г. н.э, пишет Хроника.инфо со ссылкой на News ua
Однако, обнаружив череп несчастного человека, эксперты теперь думают, что его постигла другая, но не менее ужасная судьба. «На ранней стадии раскопок казалось, что верхняя часть грудной клетки и череп, которые еще не были найдены, были раздавлены каменным блоком, который поразил жертву, — объяснили археологи в Facebook. — Поэтому его смерть, по-видимому, не была вызвана воздействием каменного блока, как первоначально предполагалось, но, вероятно, он задохнулся».
По словам издания «Parco Archeologico», идентифицированные скелетные останки состоят из верхней части грудной клетки, верхних конечностей, черепа и челюсти. «В настоящее время проводится анализ, он показывают некоторые переломы, характер которых будет идентифицирован, чтобы иметь возможность более точно восстановить последние моменты в жизни человека с большей точностью», — сказали они.
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Череп — последняя ужасная находка в древнем городе, которая была разрушена после извержения вулкана Везувий. Город Помпеи был быстро похоронен вулканическим пеплом, убив около 2000 жителей города.
Изображение человеческого скелета, который, как считалось, был раздавлен скалой во время древнего извержения горы Везувий, стали знаменитыми после их недавнего открытия. Раскопки в древнем римском городе Помпеи выявили останки человека, который, как считалось, раздавлен, пытаясь сбежать извержения в 79 г. н.э, пишет Хроника.инфо со ссылкой на News ua
Однако, обнаружив череп несчастного человека, эксперты теперь думают, что его постигла другая, но не менее ужасная судьба. «На ранней стадии раскопок казалось, что верхняя часть грудной клетки и череп, которые еще не были найдены, были раздавлены каменным блоком, который поразил жертву, — объяснили археологи в Facebook. — Поэтому его смерть, по-видимому, не была вызвана воздействием каменного блока, как первоначально предполагалось, но, вероятно, он задохнулся».
По словам издания «Parco Archeologico», идентифицированные скелетные останки состоят из верхней части грудной клетки, верхних конечностей, черепа и челюсти. «В настоящее время проводится анализ, он показывают некоторые переломы, характер которых будет идентифицирован, чтобы иметь возможность более точно восстановить последние моменты в жизни человека с большей точностью», — сказали они.
Читайте также: Ученые нашли гигантский череп древнего морского чудовища
Череп — последняя ужасная находка в древнем городе, которая была разрушена после извержения вулкана Везувий. Город Помпеи был быстро похоронен вулканическим пеплом, убив около 2000 жителей города.
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