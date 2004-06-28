» » Ученые воплотили в реальность идею "лазерного зрения"
Раздел: Невероятное  
0

Ученые воплотили в реальность идею "лазерного зрения"

Ученые воплотили в реальность идею "лазерного зрения"
Лазерное зрение, которое нам хорошо известно из комиксов и книг возможно.

В свое время Платон, живший в древней Греции, полагал, что наше визуальное восприятие основано на невидимых лучах, излучаемых из глаз человека, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

Позже это предположение, естественно, было опровергнуто, но данная идея осталась жива в виде "лазерного зрения", которым обладают некоторые супергерои, являющиеся персонажами научно-фантастических фильмов, произведений и комиксов. И недавно исследователи из университета Св. Эндрюса (University of St Andrews) сделали то, что позволит идее "лазерного зрения" воплотиться в реальности, они создали сверхтонкий мембранный лазер, который может быть установлен в контактной линзе.

Новый мембранный лазер представляет собой источник когерентного света на основе органического полупроводникового материала. Помимо контактных линз, такие лазеры могут использоваться в системах обеспечения безопасности, в биофотонике и фотомедицине. Уровень излучения мембранного лазера не превышает порога, являющегося опасным для зрения человека. Это, и некоторые другие параметры были установлены и проверены при помощи лазера, установленного в глазном яблоке коровы.

Отметим, что ученым удалось выжать максимум из возможностей лазера нового типа, уровень его излучения находится близко к фундаментальному пределу, определяемому весом, толщиной и другими физическими параметрами этого устройства. При этом, структура лазера является гибкой и эластичной и его без труда можно поместить на поверхность контактной линзы, банкноты или товарной упаковки.

Проведенные испытания показали достаточно высокую надежность мембранных лазеров. Эти устройства сохраняли свою форму и функции, будучи наложенными на поверхности со сложной формой, а уровень излучения и другие оптические свойства сохранялись неизменными в течение нескольких месяцев.

Читайте также: Обман зрения: в реальность этих 3D рисунков легко поверить. Фото

"Меняя используемые материалы и варьируя размеры лазера, можно получать когерентный свет, имеющий строго заданные параметры" - рассказывает Маркус Карл (Markus Karl), - "Можно создать даже такие лазеры, спектр которых будет представлять серию острых пиков, которые станут единицами и нулями этого своего рода лазерного штрих-кода".
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: лазерное зрение, лазер, линзы

Загрузка...
загрузка...
‡агрузка...
Сегодня, 16:15 » Автор: Алена Шимко
     574
     0

Похожие новости по теме

Лазеры помогут: ученые собираются превратить свет в материю Лазеры помогут: ученые собираются превратить свет в материю

Успехом данного эксперимента станет регистрация потока позитронов.

В Германии заработал крупнейший в мире рентгеновский лазер В Германии заработал крупнейший в мире рентгеновский лазер

Разработка данного устройства обошлась в более чем 1 миллиард евро.

Ученые воссоздали черную дыру при помощи мощнейшего лазера Ученые воссоздали черную дыру при помощи мощнейшего лазера

Специалисты смогли это сделать при помощи мощнейшего в мире рентгеновского лазера.

В путешествиях к звездам помогут лазеры В путешествиях к звездам помогут лазеры

Физика и математика остужают все наши порывы к другим звёздам.

Ученые предлагают использовать лазеры в качестве тяги для космических ракет Ученые предлагают использовать лазеры в качестве тяги для космических ракет

Таким же лазером можно будет не только запускать, но и сбивать спутники.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх