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Ученые объяснили, как появились долины Марса

Ученые объяснили, как появились долины МарсаШвейцарские и американские ученые долго изучали марсианские долины и сделали вывод, что атмосфера планеты была повышенной плотности, поэтому и увеличилось содержание воды на «красной» планете.

Ученые выяснили причину образования долин на Марсе они возникли из-за потоков воды, которые появлялись после ливней. Как сообщают исследователи, на Марсе могла бы существовать жизнь, поскольку ранее данная планета была теплой. Пар и жидкость на этом небесном теле могли проходить параллельные этапы пар превращался бы в жидкость, а она, соответственно, в пар. Но запас воды, как сообщили ученые, не мог быть большим, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.

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Такое заключение появилось после исследования собственных долин на Земле, поскольку они по своей структуре очень схожи. Мнения ученых разделились: некоторые считают, что долины возникли после дождей, другие из-за талого льда во время извержения вулканов.
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 Теги: Марс, долины, исследование, происхождение

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Сегодня, 16:16 » Автор: Алена Шимко
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