Раздел: Невероятное
Астрономы обнаружили первый белый карлик, загрязненный металлом
Они использовали спектрограф KAST.
Астрономы обнаружили первый белый карлик, загрязненный металлом, во втором наборе данных Gaia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.
Звезду назвали Gaia J1738−0826. Об открытии детально рассказано в докладе, опубликованном 24 июня в хранилище препринтов arXiv.
Обнародованный 25 апреля каталог DR2 (Data Release 2, или DR2) предоставляет высокоточные измерения, включая положение на небе, смещения и точные движения свыше одного миллиарда источников в Галактике. В наборе также есть информация о наблюдениях, собранных Gaia почти за два года — в период с 25 июля 2014-го по 23 мая 2016 года.
Команда астрономов во главе с Карлом Мелисом из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела спектроскопические наблюдения одного из белых карликов из каталога DR2. Они использовали спектрограф KAST, установленный в Ликской обсерватории (Калифорния), чтобы охарактеризовать звезду. Ученые обнаружили, что объект имеет сильную спектральную линию поглощения ионизированного кальция.
«Мы представляем первый белый карлик, загрязненный металлом, обнаруженный в DR2 телескопа Gaia. У Gaia J1738−0826 наблюдается сильное поглощение Ca II в изначальной спектроскопической характеристике Ликской обсерватории», — сообщают астрономы в докладе.
Спектр GaiaJ1738−0826 (черная линия) с наложенной моделью конкретных параметров (красная линия) / KAST/Melis et al.
Наблюдения, проведенные командой Мелиса, также показывают, что Gaia J1738−0826 имеет 0,012 радиуса Солнца и 0,6 солнечной массы. Эффективная температура звезды — 7 050 К, светимость — 3,3% солнечной, а время охлаждения — примерно 1,7 миллиарда лет.
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Более того, ученые подсчитали, что скорость аккреции массы кальция Gaia J1738−0826 в стационарном состоянии — примерно 2600 кг/с. Это значение указывает на то, что звезда может аккрецировать до 160 тысяч кг/с, учитывая, что кальций составляет около 1,6% от общего объема аккреции тяжелых элементов в этом белом карлике.
Астрономы обнаружили первый белый карлик, загрязненный металлом, во втором наборе данных Gaia.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.
Звезду назвали Gaia J1738−0826. Об открытии детально рассказано в докладе, опубликованном 24 июня в хранилище препринтов arXiv.
Обнародованный 25 апреля каталог DR2 (Data Release 2, или DR2) предоставляет высокоточные измерения, включая положение на небе, смещения и точные движения свыше одного миллиарда источников в Галактике. В наборе также есть информация о наблюдениях, собранных Gaia почти за два года — в период с 25 июля 2014-го по 23 мая 2016 года.
Команда астрономов во главе с Карлом Мелисом из Калифорнийского университета в Сан-Диего провела спектроскопические наблюдения одного из белых карликов из каталога DR2. Они использовали спектрограф KAST, установленный в Ликской обсерватории (Калифорния), чтобы охарактеризовать звезду. Ученые обнаружили, что объект имеет сильную спектральную линию поглощения ионизированного кальция.
«Мы представляем первый белый карлик, загрязненный металлом, обнаруженный в DR2 телескопа Gaia. У Gaia J1738−0826 наблюдается сильное поглощение Ca II в изначальной спектроскопической характеристике Ликской обсерватории», — сообщают астрономы в докладе.
Спектр GaiaJ1738−0826 (черная линия) с наложенной моделью конкретных параметров (красная линия) / KAST/Melis et al.
Наблюдения, проведенные командой Мелиса, также показывают, что Gaia J1738−0826 имеет 0,012 радиуса Солнца и 0,6 солнечной массы. Эффективная температура звезды — 7 050 К, светимость — 3,3% солнечной, а время охлаждения — примерно 1,7 миллиарда лет.
Читайте также: Астрономы показали снимок уникальных "симбиотических звезд"
Более того, ученые подсчитали, что скорость аккреции массы кальция Gaia J1738−0826 в стационарном состоянии — примерно 2600 кг/с. Это значение указывает на то, что звезда может аккрецировать до 160 тысяч кг/с, учитывая, что кальций составляет около 1,6% от общего объема аккреции тяжелых элементов в этом белом карлике.
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