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Ученые сделали невероятное открытие о бабочках

Ученые сделали невероятное открытие о бабочкахХвосты помогают бабочкам избегать хищных летучих мышей, сбивая с толку их эхолокацию, — и появлялись не раз в ходе эволюции.

Задние крылья некоторых бабочек вытянуты и образуют «хвостики». Несколько лет назад Джесс Барбер (Jesse Barber) обнаружил, что это средство позволяет им сбивать с толку хищников — летучих мышей, — нарушая работу их эхолокации, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

В своей новой работе Барбер с соавторами разбирались с возникновением этого инструмента «радиоэлектронной борьбы»; их статья опубликована в журнале Science Advances.

Ученые рассмотрели три вида бабочек-павлиноглазок с разными вариантами «хвостов»: длиннохвостых Argema, сатурния луна (Agliinae) с «хвостиками» средней длины и сатурния полифем (Antheraea) — вовсе без них. У одних насекомых хвостики удаляли полностью или частично, у других к ним приклеивали удлинения разных размеров и формы. Наконец, на них дали поохотиться рукокрылому хищнику — большому бурому кожану. Охоту записывали с помощью высокоскоростных видеокамер и микрофонов.

Как и можно было ожидать, бесхвостые павлиноглазки-полифемы оказались самой легкой добычей для летучей мыши: в живых осталось лишь около 27 процентов из них. Однако стоило приклеить к их крылышкам искусственные «хвостики», как это число подскочило сразу вдвое. Зато при охоте на Argema в 75 процентах случаев в зубах летучей мыши оставались лишь их хвосты, а на сатурний луна — в 45 процентах случаев.

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Авторы описали геометрию «хвостиков» у разных павлиноглазок и связали ее с филогенетическим древом этих бабочек, показав, что это средство защиты возникало в их эволюционной истории несколько раз независимо. Возможно, вскоре аналогичные средства найдут применение и в технике — для нарушения работы сонаров, радаров и других средств наблюдения.

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 Теги: ученые, бабочки

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Сегодня, 02:39 » Автор: Татьяна Ларина
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