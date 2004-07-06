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Искусственный интеллект научили диагностировать смертельную болезнь

Искусственный интеллект научили диагностировать смертельную болезньИскусственный интеллект диагностирует инфаркт миокарда по электрокардиограмме.

Ученые из Института Генриха Герца при обществе Фраунгофера и Университетского госпиталя Шлезвиг-Гольштейн создали искусственный интеллект, который способен определять инфаркт миокарда по ЭКГ пациента, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.

По словам разработчиков, система работает с той же точностью, что и опытные кардиологи.

Для работы исследователи взяли 148 электрокардиограмм пациентов с инфарктом миокарда и 80 электрокардиограмм здоровых людей. 90% записей было использовано для обучения, а остальные 10% — для проверки результата. При этом вся информация была разбита на "окна": система анализировала не полную ЭКГ, а разделенную на фрагменты, в которых было отражено, как минимум, три удара сердца.

Тестирование системы показало, что ее точность приближается к точности реальных врачей. Чувствительность алгоритма составляет 93,3%, а специфичность — 89,7%. Кроме того, оказалась, что при постановке диагноза нейросеть опирается на данные тех же участков, что и кардиологи. Исследователи отмечают, что в будущем подобный алгоритм, вероятно, можно будет применять в больницах.

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Стоит отметить, что для клинических испытаний у программы пока небольшой размер обучающей выборки и базы данных для проверки системы. Чтобы увеличить их объем, нужно больше кардиограмм с метками — а их создание требует большого количества времени.
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 Теги: искусственный интеллект, инфаркт

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Сегодня, 06:37 » Автор: Татьяна Ларина
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