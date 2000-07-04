Раздел: Невероятное
Ученые объяснили, чем опасна лунная пыль
Астронавты, побывавшие на Луне, страдали от "лунной лихорадки".
Астронавт NASA Харрисон Шмитт в 1967 году при полете на Луну миссии Apollo 17 обозвал эту непонятную болезнь "Лунной сенной лихорадкой". Ею заболевали все 12 американских астронавтов, которым выпало в свое время пройтись по лунной поверхности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Симптомы болезни очень похожи на обычную сенную лихорадку, люди чихают словно от какого-то аллергена и у них заложен нос. Это может продолжаться от одного дня до нескольких.
Ученые до сих пор не могут точно определить, в чем причина, но вероятно она содержится в лунном грунте, как выявило новое исследование. Даже имитации состава лунного грунта в лабораторных условиях оказывали при вдыхании негативное воздействие на легкие и даже на мозг.
После того как астронавты гуляли по поверхности Луны, они возвращались в свой модульный блок и там снимали скафандры. Пыль со скафандров таким образом попадала в жилой отсек и по словам людей она пахла как жженый порох. А потом у людей начинались симптомы "Лунной сенной лихорадки".
"Мы не знаем, насколько в действительности токсична это пыль", - говорит Ким Приск, специалист по легким из Университета Калифорнии и один из 12 ученых, принявших участие в новом исследовании лунной пыли, созданном по запросу Европейского космического агентства (ESA).
Лунная пыль оказалась настолько абразивной, что сильно поцарапала внешнее покрытие сапог скафандров, а также повредила вакуумные контейнеры с образцами, взятыми во время миссий Apollo.
Исследователи обнаружили, что лунная пыль содержит силикаты (соли кремниевых кислот) и эти материалы обычно встречается на планетарных телах с вулканической активностью. Шахтеры на Земле часто страдают от болезней легких из-за вдыхания силикатов.
На Луне из-за низкой гравитации крошечные частицы зависают в воздухе дольше и глубже проникают в легкие.
"Эти частицы в 50 раз тоньше, чем человеческий волос и могут в течение нескольких месяцев находится внутри легких. И чем дольше эти частицы находятся там, тем больше вероятность токсических эффектов", - говорит Ким Приск.
На Земле мелкие частицы, как правило, сглаживаются за годы эрозии от ветра и воды, лунные пылинки, однако, не круглые, но острые и колючие, так как на Луне нет ветра. Кроме того Луна не имеет атмосферы и постоянно бомбардируется излучением от Солнца, которое делает лунную почву электростатически заряженной.
Эта напряженность может быть настолько сильной, что пыль парит над поверхностью Луны, что приводит к еще более легкому проникновению пыли внутрь оборудования и легких людей.
Для тестирования оборудования и лунной пыли ESA работали с имитаторами Лунной пыли, добытыми из вулканической области в Германии. Работы с оригиналом осложнены тем, что лунной пыли очень мало и для исследований придется эти образцы измельчить, уничтожив оригинальный колючий вид.
Новое исследование не затрагивало участие человека, воздействие имитаторов лунной пыли проверялось на лабораторных мышах. И сообщается, что в итоге около 90% мышей погибли.
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Выводы ученых оказались неутешающими. Если на Луну захотят отправить более длительную экспедицию и тем более создать там постоянную базу, все люди будут постоянно страдать от лунной пыли и она в том числе может даже повредить их ДНК при долгосрочном воздействии, пока ученые не найдут какое-нибудь решение проблемы.
Астронавт NASA Харрисон Шмитт в 1967 году при полете на Луну миссии Apollo 17 обозвал эту непонятную болезнь "Лунной сенной лихорадкой". Ею заболевали все 12 американских астронавтов, которым выпало в свое время пройтись по лунной поверхности, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Паранормальные новости.
Симптомы болезни очень похожи на обычную сенную лихорадку, люди чихают словно от какого-то аллергена и у них заложен нос. Это может продолжаться от одного дня до нескольких.
Ученые до сих пор не могут точно определить, в чем причина, но вероятно она содержится в лунном грунте, как выявило новое исследование. Даже имитации состава лунного грунта в лабораторных условиях оказывали при вдыхании негативное воздействие на легкие и даже на мозг.
После того как астронавты гуляли по поверхности Луны, они возвращались в свой модульный блок и там снимали скафандры. Пыль со скафандров таким образом попадала в жилой отсек и по словам людей она пахла как жженый порох. А потом у людей начинались симптомы "Лунной сенной лихорадки".
"Мы не знаем, насколько в действительности токсична это пыль", - говорит Ким Приск, специалист по легким из Университета Калифорнии и один из 12 ученых, принявших участие в новом исследовании лунной пыли, созданном по запросу Европейского космического агентства (ESA).
Лунная пыль оказалась настолько абразивной, что сильно поцарапала внешнее покрытие сапог скафандров, а также повредила вакуумные контейнеры с образцами, взятыми во время миссий Apollo.
Исследователи обнаружили, что лунная пыль содержит силикаты (соли кремниевых кислот) и эти материалы обычно встречается на планетарных телах с вулканической активностью. Шахтеры на Земле часто страдают от болезней легких из-за вдыхания силикатов.
На Луне из-за низкой гравитации крошечные частицы зависают в воздухе дольше и глубже проникают в легкие.
"Эти частицы в 50 раз тоньше, чем человеческий волос и могут в течение нескольких месяцев находится внутри легких. И чем дольше эти частицы находятся там, тем больше вероятность токсических эффектов", - говорит Ким Приск.
На Земле мелкие частицы, как правило, сглаживаются за годы эрозии от ветра и воды, лунные пылинки, однако, не круглые, но острые и колючие, так как на Луне нет ветра. Кроме того Луна не имеет атмосферы и постоянно бомбардируется излучением от Солнца, которое делает лунную почву электростатически заряженной.
Эта напряженность может быть настолько сильной, что пыль парит над поверхностью Луны, что приводит к еще более легкому проникновению пыли внутрь оборудования и легких людей.
Для тестирования оборудования и лунной пыли ESA работали с имитаторами Лунной пыли, добытыми из вулканической области в Германии. Работы с оригиналом осложнены тем, что лунной пыли очень мало и для исследований придется эти образцы измельчить, уничтожив оригинальный колючий вид.
Новое исследование не затрагивало участие человека, воздействие имитаторов лунной пыли проверялось на лабораторных мышах. И сообщается, что в итоге около 90% мышей погибли.
Читайте также: Предприимчивый африканец отобрал у аиста безлимитную SIM-карту
Выводы ученых оказались неутешающими. Если на Луну захотят отправить более длительную экспедицию и тем более создать там постоянную базу, все люди будут постоянно страдать от лунной пыли и она в том числе может даже повредить их ДНК при долгосрочном воздействии, пока ученые не найдут какое-нибудь решение проблемы.
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