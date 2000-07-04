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Раздел: Невероятное  
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Ученые увидели загадочную рыбку в Марианской впадине

Ученые увидели загадочную рыбку в Марианской впадинеСущество поразило даже самых опытных ученых.

Самое глубокое место в мировом океане нередко дарит науке новые открытия, однако иногда они становятся очень загадочными и странными, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Укроп.

Так произошло и в этот раз, когда на дне Марианской впадины была замечена жуткая рыба-призрак. Она попала на видео во время экспедиции Национального управления океанических и атмосферных исследований (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA). Мероприятие проводилось в период с 20 апреля по 10 июля 2016 года.

Учёные даже не представляли, с чем им придётся столкнуться. Более того, в то, что на глубине более 2000 метров могут спокойно существовать такие рыбы, мало кто подозревал. Исследовать существо удалось благодаря специальным глубоководным аппаратам. Ввиду того, что рыба обитает глубоко под водой, где нет света и температура довольно низкая, она приспособилась к таким условиям обитания, что отразилось на её внешности.

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В частности, на представленных кадрах можно заметить, что её тело не покрыто чешуёй, а содержит лишь бледную кожу. Ранее мы писали, что в Украине обнаружили мышь с головой гусеницы. Жуткое сущестов напугало местных жителей.
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 Теги: рыба, открытие, ученые

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Вчера, 23:59 » Автор: Ульяна Воликовская
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