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Ученые создали костюм, усиливающий мышцы человека

Ученые создали костюм, усиливающий мышцы человекаКомпания Seismic создала интересную разработку – костюм super suit, который усиливает мышцы человека, необходимые для ходьбы.

Костюм, в первую очередь, рассчитан для пожилых людей, у которых с возрастом мышцы для ходьбы ослабевают. Сейчас единственная помощь для людей – это палки, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Поэтому ученые разработали некий экзоскелет, похожий на термобелье. Он работает с мышцами, в частности, увеличивает их силу. Для этого используются маленькие моторы, которые сжимаются, чтобы имитировать и дополнять работу мышц. "Электрические мышцы" функционируют, как сухожилия в организме человека.

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Кроме того, костюм имеет встроенные датчики, отслеживающие движения тела.

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 Теги: ученые, новинки, ходьба

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Сегодня, 15:13 » Автор: Ульяна Воликовская
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