Раздел: Невероятное
Ученые рассказали, как они выбирают пригодные для колонизации планеты
Пригодные для колонизации экзопланеты должны иметь изменяющуюся погоду.
Астрономы обнаружили экзопланету, наиболее похожую на Землю. Речь идет о космическом объекте, который ученые назвали Kepler-186f. На планете заметили стабильную смену климата, характерную для разных сезонов года. Она расположена в зоне «обозримой» звезды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Специалисты рассказали, что пригодные для колонизации экзопланеты должны иметь изменяющуюся погоду и различные климатические зоны. Kepler-186f на данный момент называют самой перспективной в плане заселения людьми. Она напоминает Землю по своему наклону оси. Именно по таким параметрам астрономы и выбирают планеты для колонизации. Эта экзопланета взаимодействует с Kepler-62f. В этом данные объекты напоминают Землю и Марс. В Солнечной системе Луна выступает в качестве стабилизирующего элемента. Есть ли такой естественный спутник у Kepler-186f сейчас неизвестно.
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Даже при отсутствии лун, у этих экзопланет существует стойкая связь на протяжении десятков миллионов лет. По словам ученых, подобные работы по изучению космических объектов, пригодных для заселения проводятся впервые и благодаря им удастся выяснить, как функционируют ближайшие космические тела. Астрономы выбирают пригодные для заселения планеты по климату и наклону оси.
Астрономы обнаружили экзопланету, наиболее похожую на Землю. Речь идет о космическом объекте, который ученые назвали Kepler-186f. На планете заметили стабильную смену климата, характерную для разных сезонов года. Она расположена в зоне «обозримой» звезды.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.
Специалисты рассказали, что пригодные для колонизации экзопланеты должны иметь изменяющуюся погоду и различные климатические зоны. Kepler-186f на данный момент называют самой перспективной в плане заселения людьми. Она напоминает Землю по своему наклону оси. Именно по таким параметрам астрономы и выбирают планеты для колонизации. Эта экзопланета взаимодействует с Kepler-62f. В этом данные объекты напоминают Землю и Марс. В Солнечной системе Луна выступает в качестве стабилизирующего элемента. Есть ли такой естественный спутник у Kepler-186f сейчас неизвестно.
Читайте также: Ученые рассказали, чем может закончиться колонизация Марса
Даже при отсутствии лун, у этих экзопланет существует стойкая связь на протяжении десятков миллионов лет. По словам ученых, подобные работы по изучению космических объектов, пригодных для заселения проводятся впервые и благодаря им удастся выяснить, как функционируют ближайшие космические тела. Астрономы выбирают пригодные для заселения планеты по климату и наклону оси.
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