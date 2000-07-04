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Ученые рассказали, как они выбирают пригодные для колонизации планеты

Ученые рассказали, как они выбирают пригодные для колонизации планетыПригодные для колонизации экзопланеты должны иметь изменяющуюся погоду.

Астрономы обнаружили экзопланету, наиболее похожую на Землю. Речь идет о космическом объекте, который ученые назвали Kepler-186f. На планете заметили стабильную смену климата, характерную для разных сезонов года. Она расположена в зоне «обозримой» звезды.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vladtime.ru.

Специалисты рассказали, что пригодные для колонизации экзопланеты должны иметь изменяющуюся погоду и различные климатические зоны. Kepler-186f на данный момент называют самой перспективной в плане заселения людьми. Она напоминает Землю по своему наклону оси. Именно по таким параметрам астрономы и выбирают планеты для колонизации. Эта экзопланета взаимодействует с Kepler-62f. В этом данные объекты напоминают Землю и Марс. В Солнечной системе Луна выступает в качестве стабилизирующего элемента. Есть ли такой естественный спутник у Kepler-186f сейчас неизвестно.

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Даже при отсутствии лун, у этих экзопланет существует стойкая связь на протяжении десятков миллионов лет. По словам ученых, подобные работы по изучению космических объектов, пригодных для заселения проводятся впервые и благодаря им удастся выяснить, как функционируют ближайшие космические тела. Астрономы выбирают пригодные для заселения планеты по климату и наклону оси.
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 Теги: Ученые, колонизация, космос

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Сегодня, 23:22 » Автор: Едгар Букмирза
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