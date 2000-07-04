Раздел: Невероятное
Архивные документы подтвердили внеземное происхождение Николы Теслы
По данным документов из архива ФБР, ученый был доставлен с Венеры.
ФБР рассекретило новую «порцию» документов, в которой имеются данные о Николе Тесле. Так, известный физик родился не на Земле, а на Венере. Со второй планеты Солнечной системы его доставили в 1856 году, на месте ему нашли приемных родителей — Милутина Теслу и Георгину Мандич, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Документ, в котором содержались подобные данные, датирован 14 июня 1957 года.
Никола рос обычным ребенком, его талант проявился значительно позже — когда Тесла переехал в США. Именно в Америке он занялся научной деятельностью. Некоторые источники говорят, что Никола Тесла стал известным благодаря сотрудничеству с инопланетянами (они поведали будущему ученому азы физики).
Еще один документ рассказывает об уфологе по имени Джордж Вашингтон Ван Тассел, который жил в 1930-1947 годах. Мужчина работал пилотом на самых разных самолетах. На очередной своей смене он повстречался с инопланетянами, которые поведали секрет омолаживания.
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К сожалению, сам рецепт долголетия к ученым не дошел.
ФБР рассекретило новую «порцию» документов, в которой имеются данные о Николе Тесле. Так, известный физик родился не на Земле, а на Венере. Со второй планеты Солнечной системы его доставили в 1856 году, на месте ему нашли приемных родителей — Милутина Теслу и Георгину Мандич, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Документ, в котором содержались подобные данные, датирован 14 июня 1957 года.
Никола рос обычным ребенком, его талант проявился значительно позже — когда Тесла переехал в США. Именно в Америке он занялся научной деятельностью. Некоторые источники говорят, что Никола Тесла стал известным благодаря сотрудничеству с инопланетянами (они поведали будущему ученому азы физики).
Еще один документ рассказывает об уфологе по имени Джордж Вашингтон Ван Тассел, который жил в 1930-1947 годах. Мужчина работал пилотом на самых разных самолетах. На очередной своей смене он повстречался с инопланетянами, которые поведали секрет омолаживания.
Читайте также: В российском небе сфотографировали страшную аномалию
К сожалению, сам рецепт долголетия к ученым не дошел.
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