Раздел: Невероятное
Назван американский город с единственным жителем
Проживающая здесь женщина закономерно является мэром города.
Оказывается, возможно даже такое – город, в котором один единственный житель. Он же – мэр, он же – библиотекарь, он же - владелец бара. И все это лежит на плечах 84- летней американки Эсли Эйлер. А сам городок находится в штате Небраска и носит имя Монови, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Правда, в Википедии этот удивительный населенный пункт США называется деревней, однако и для деревни это удивительное явление – один житель. Но все, кто бывал здесь, в том числе и с официальным визитом, тут же убеждаются, что Монови – это все-таки город, пусть и маленький. В нем есть самая настоящая мэрия, бар, библиотека, и всем этим большим хозяйством до сих пор заправляет практически неунывающая старушка в 84 года.
Монови еще в 2000 году прославился своей малочисленностью, но тогда Эсли Эйлер жила здесь со своим супругом, который умер через четыре года. В 2004 году пожилая американка серьезно задумалась о переезде к детям, однако как она могла бросить этот удивительный городок, тем более бар, куда наведываются посетители до сих пор, библиотеку с 5 тысячами книг, которая (на удивление доброжелателей и вопреки предсказаниям скептиков) до сих пор имеет своих читателей…
А потому Эсли Эйлер не просто единственная жительница Монови, но еще и великая труженица этого крошечного городка, поскольку ей приходится работать, как минимум, по 12 часов в сутки.
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Тем не менее, она всегда находит время для встреч с друзьями и даже гостями своего необыкновенного городка, которые приезжают сюда, чтоб своими глазами убедиться в существовании самого маленького населенного пункта во всей Америке.
Оказывается, возможно даже такое – город, в котором один единственный житель. Он же – мэр, он же – библиотекарь, он же - владелец бара. И все это лежит на плечах 84- летней американки Эсли Эйлер. А сам городок находится в штате Небраска и носит имя Монови, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.
Правда, в Википедии этот удивительный населенный пункт США называется деревней, однако и для деревни это удивительное явление – один житель. Но все, кто бывал здесь, в том числе и с официальным визитом, тут же убеждаются, что Монови – это все-таки город, пусть и маленький. В нем есть самая настоящая мэрия, бар, библиотека, и всем этим большим хозяйством до сих пор заправляет практически неунывающая старушка в 84 года.
Монови еще в 2000 году прославился своей малочисленностью, но тогда Эсли Эйлер жила здесь со своим супругом, который умер через четыре года. В 2004 году пожилая американка серьезно задумалась о переезде к детям, однако как она могла бросить этот удивительный городок, тем более бар, куда наведываются посетители до сих пор, библиотеку с 5 тысячами книг, которая (на удивление доброжелателей и вопреки предсказаниям скептиков) до сих пор имеет своих читателей…
А потому Эсли Эйлер не просто единственная жительница Монови, но еще и великая труженица этого крошечного городка, поскольку ей приходится работать, как минимум, по 12 часов в сутки.
Читайте также: В российской Сызрани начали сами по себе валиться леса
Тем не менее, она всегда находит время для встреч с друзьями и даже гостями своего необыкновенного городка, которые приезжают сюда, чтоб своими глазами убедиться в существовании самого маленького населенного пункта во всей Америке.
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