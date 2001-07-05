Назван американский город с единственным жителем

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Единственный житель Кэсса перебрался в этот городок 25 лет назад.

В небольшом городке, который находится в штате Миннесота на территории США, мальчик 4-х лет стал мэром. Героя новости зовут Роберт Тафтс. Выбирали мэра-малютку нестандартным методом. В обычную шляпу были собраны имена претендентов, написанные на небольших бумажках, и имя мальчика было вытянуто случаем фортуны. Прессе Роберт,