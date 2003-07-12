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В пирамиде ацтеков нашли древний объект

В пирамиде ацтеков нашли древний объектОткрытие было сделано при проведении реставрационных работ.

В Мексике сотрудники Национального института антропологии и истории при осмотре повреждений в храме эпохи ацтеков Теопансолько, причиненных в результате прошлогоднего землетрясения, обнаружили более древнюю структуру.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Как сообщает Phys.org, открытие было сделано при проведении реставрационных работ. Пирамида Теопансолько была повреждена мощным землетрясением 19 сентября 2017 года. Она расположена близ города Куэрнавака к югу от Мехико.

Считается, что этот храм эпохи ацтеков был построен до испанского завоевания — приблизительно между 1200 и 1521 годами. Однако стихия обнажила более древний объект, расположенный внутри пирамиды.

Археологи считают, что это тоже был храмовый комплекс. Предварительно он датирован 1150-1200 годами, то есть его возвели минимум на 50 лет раньше внешней пирамиды. Впрочем, древние культуры часто строили один храм над другим.

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Ученые отмечают, что это тот редкий и удачный случай, когда стихия не разрушила, а помогла обнаружить ранее неизвестный археологический объект.
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 Теги: пирамида, ацтеки

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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