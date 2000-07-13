Раздел: Невероятное
У берегов Греции заметили неопознанный объект в форме диска
Находку сделали при помощи сервиса карт Google.
Расшифровку «НЛО» знает каждый, но каждый ли осведомлен, что такое «НПО»? Об НПО (неопознанных подводных объектах) в последнее время активно говорят обычные люди и даже военные. Странные предметы видны с высоты птичьего полета в морях и океанах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Буквально на днях пользователь сервиса Google Earh заметил на панорамах дискообразный объект, находящийся в греческом заливе Термаикос. Примечательно, что три года назад НПО на дне водоема не было. Следовательно, объект определенно искусственный, а не природный.
По некоторым расчетам, диаметр НПО равняется семидесяти метрам. Габариты хоронящегося на глубине 15 метров предмета достаточно внушительны. Объект обладает идеально ровной формой, что нехарактерно для творений живой природы. В месте нахождения подводной тарелки купаться запрещено.
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Пока что никто не может объяснить, что удалось найти пользователю сервиса. Возможно, под водой скрывается настоящий корабль инопланетян.
Расшифровку «НЛО» знает каждый, но каждый ли осведомлен, что такое «НПО»? Об НПО (неопознанных подводных объектах) в последнее время активно говорят обычные люди и даже военные. Странные предметы видны с высоты птичьего полета в морях и океанах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Буквально на днях пользователь сервиса Google Earh заметил на панорамах дискообразный объект, находящийся в греческом заливе Термаикос. Примечательно, что три года назад НПО на дне водоема не было. Следовательно, объект определенно искусственный, а не природный.
По некоторым расчетам, диаметр НПО равняется семидесяти метрам. Габариты хоронящегося на глубине 15 метров предмета достаточно внушительны. Объект обладает идеально ровной формой, что нехарактерно для творений живой природы. В месте нахождения подводной тарелки купаться запрещено.
Читайте также: В Китае показали, как стреляет инновационная лазерная винтовка
Пока что никто не может объяснить, что удалось найти пользователю сервиса. Возможно, под водой скрывается настоящий корабль инопланетян.
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