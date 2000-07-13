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Раздел: Невероятное  
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У берегов Греции заметили неопознанный объект в форме диска

У берегов Греции заметили неопознанный объект в форме диска Находку сделали при помощи сервиса карт Google.

Расшифровку «НЛО» знает каждый, но каждый ли осведомлен, что такое «НПО»? Об НПО (неопознанных подводных объектах) в последнее время активно говорят обычные люди и даже военные. Странные предметы видны с высоты птичьего полета в морях и океанах, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Буквально на днях пользователь сервиса Google Earh заметил на панорамах дискообразный объект, находящийся в греческом заливе Термаикос. Примечательно, что три года назад НПО на дне водоема не было. Следовательно, объект определенно искусственный, а не природный.

По некоторым расчетам, диаметр НПО равняется семидесяти метрам. Габариты хоронящегося на глубине 15 метров предмета достаточно внушительны. Объект обладает идеально ровной формой, что нехарактерно для творений живой природы. В месте нахождения подводной тарелки купаться запрещено.

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Пока что никто не может объяснить, что удалось найти пользователю сервиса. Возможно, под водой скрывается настоящий корабль инопланетян.
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 Теги: Греция, объект, залив

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Сегодня, 01:03 » Автор: Евгений Шевченко
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