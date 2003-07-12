Раздел: Невероятное
Астрономы обнаружили редкий двойной астероид
Интересно, что две части астероида 2017 YE5 имеют почти одинаковый размер.
Новые наблюдения позволили обнаружить, что открытый в прошлом году астероид на самом деле состоит из двух вращающихся вокруг друг друга одинаковых объектов.
После проверки результатов наблюдений NASA объявило, что астероид 2017 YE5 является двумя объектами, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Астероиды были обнаружены тремя радарными телескопами. Первым двойную природу астероида заметил радиотелескоп обсерватории Голдстоун в Калифорнии. После того, как к наблюдениям подключились ученые из обсерватории Аресибо и обсерватории Грин-Бэнк, стало ясно, что объект не состоит из двух частей, а представляет собой два отдельных астероида.
Интересно, что две части астероида 2017 YE5 имеют почти одинаковый размер, каждая около 900 метров. До сих пор ученые знали только три другие такие хорошо подобранные пары. Большинство двойных астероидов неравномерны, причем одна половина затмевает другую. Но у 2017 YE5 одна половина выглядит намного более темной, чем другая.
Может пройти очень много времени, прежде чем ученые смогут раскрыть другие секреты этой пары астероидов. Дело в том, что последние наблюдения использовали момент самого близкого подхода астероида к Земле, когда он пролетел на расстоянии примерно 6 миллионов километров. Пройдет более 170 лет, прежде чем бинарный астероид снова приблизится к Земле.
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Добавим, примерно 25% астероидов нашей звездной системы являются двойными, однако до сих пор их ни разу не посещали исследовательские зонды. В течение следующих десяти лет NASA и ЕКА сделают первый шаги в разработке таких аппаратов. Их целью станет двойной астероид, который регулярно пролетает в опасной близости от Земли. Это пара из большого астероида, Дидмоса, и малого, который назвали Дидимон.
Новые наблюдения позволили обнаружить, что открытый в прошлом году астероид на самом деле состоит из двух вращающихся вокруг друг друга одинаковых объектов.
После проверки результатов наблюдений NASA объявило, что астероид 2017 YE5 является двумя объектами, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Астероиды были обнаружены тремя радарными телескопами. Первым двойную природу астероида заметил радиотелескоп обсерватории Голдстоун в Калифорнии. После того, как к наблюдениям подключились ученые из обсерватории Аресибо и обсерватории Грин-Бэнк, стало ясно, что объект не состоит из двух частей, а представляет собой два отдельных астероида.
Интересно, что две части астероида 2017 YE5 имеют почти одинаковый размер, каждая около 900 метров. До сих пор ученые знали только три другие такие хорошо подобранные пары. Большинство двойных астероидов неравномерны, причем одна половина затмевает другую. Но у 2017 YE5 одна половина выглядит намного более темной, чем другая.
Может пройти очень много времени, прежде чем ученые смогут раскрыть другие секреты этой пары астероидов. Дело в том, что последние наблюдения использовали момент самого близкого подхода астероида к Земле, когда он пролетел на расстоянии примерно 6 миллионов километров. Пройдет более 170 лет, прежде чем бинарный астероид снова приблизится к Земле.
Читайте также: У берегов Греции заметили неопознанный объект в форме диска
Добавим, примерно 25% астероидов нашей звездной системы являются двойными, однако до сих пор их ни разу не посещали исследовательские зонды. В течение следующих десяти лет NASA и ЕКА сделают первый шаги в разработке таких аппаратов. Их целью станет двойной астероид, который регулярно пролетает в опасной близости от Земли. Это пара из большого астероида, Дидмоса, и малого, который назвали Дидимон.
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