Раздел: Невероятное
Израильские ученые открыли новый метод очистки морской воды
Израильские учёные из Хайфы и Кармиэля работают над уникальным проектом по очистке моря от пластика и одновременному сокращению количества медуз.
Дело в том, что в последние годы количество морских медуз у берегов Израиля сильно увеличилось из-за повышения средней температуры воды. Контакт с этими морскими обитателями может привести к значительным ожогам, что вызывает опасения у туристов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
С другой стороны, несмотря на фильтрацию городских отходов, микрочастицы пластика из отходов постоянно попадают в море. Эти гранулы не способны перевар иваться в желудках морских животных и наносят колоссальный ущерб фауне и экосистеме морей.
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Учёные недавно обнаружили в слизи, выделяемой медузами, микрочастицы золота. Согласно уже существующей теории, таким же образом можно выделить и микроскопические гранулы пластика из слизи морских медуз. Теперь медузы смогут выполнять роль живого фильтра при очистке води от пластика и приносить огромную пользу экологии.
Дело в том, что в последние годы количество морских медуз у берегов Израиля сильно увеличилось из-за повышения средней температуры воды. Контакт с этими морскими обитателями может привести к значительным ожогам, что вызывает опасения у туристов, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Русский Еврей.
С другой стороны, несмотря на фильтрацию городских отходов, микрочастицы пластика из отходов постоянно попадают в море. Эти гранулы не способны перевар иваться в желудках морских животных и наносят колоссальный ущерб фауне и экосистеме морей.
Читайте также: Эксперты рассказали, какая воды несет вред организму
Учёные недавно обнаружили в слизи, выделяемой медузами, микрочастицы золота. Согласно уже существующей теории, таким же образом можно выделить и микроскопические гранулы пластика из слизи морских медуз. Теперь медузы смогут выполнять роль живого фильтра при очистке води от пластика и приносить огромную пользу экологии.
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