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Любовь до гроба: под Тернополем найдено необычное древнее захоронение

Любовь до гроба: под Тернополем найдено необычное древнее захоронениеУченые нашли древнее захоронение с обнимающимися скелетами.

В Тернопольской области нашли древнее захоронение мужчины и женщины, скелеты которых лежали в обнимку.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Фокус.

Захоронению, которое было найдено в селе Петриков, по словам археологов, около 3000 лет. Оно относится к эпохе Высоцкой культуры.

"На сегодняшний день на территории распространения последней (Высоцкой культуры – прим.) известно 58 парных захоронения. И, что интересно: в то время, как в других уголках Европы умерших мужчин и женщин в парных захоронениях клали, в основном, только друг возле друга, то в парных захоронениях Высоцкой культуры умершим в "парных могилах" всегда придавали элементы близости, нежности и нескрываемой симпатии друг к другу", - пишет археолог Николай Бандривский.

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По его словам, женщина, скорее всего, легла в могилу вместе с мужем добровольно, предварительно выпив яд.
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 Теги: Украина, древнее захоронение

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Сегодня, 20:50 » Автор: Ирина Шевченко
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