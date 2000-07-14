Раздел: Невероятное
Врачи удивились, увидев этот снимок УЗИ ребенка в утробе
С левой стороны фотографии заметили странный объект, напоминающий руку.
Пользователь Reddit поделился пугающим снимком УЗИ с читателями сайта. Друзья автора поста ждут нового члена семьи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сперва они ничего странного и пугающего не увидели, однако позже, когда всмотрелись, заметили непонятную руку, вернее, кисть с большим пальцем. Рука обнимала ребенка. По заявлению отца, она похожа на руку его покойной матери.
Ниже прикреплен отсканированный снимок. Загадочную третью руку вы можете наблюдать с левого края фото. Бабушка ребенка умерла несколько лет назад. Она имела пальцы странной формы, по которым и удалось идентифицировать её присутствие.
Когда отец ребенка увидел конечность своей мамы, то сразу же успокоился. Пользователи сети отметили невероятность снимка. Однако, по их словам, ребенок выглядит как-то пугающе: с белыми глазами, смотрящими прямо в «кадр», он смахивает на демона.
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Скептики посчитали, что слева находится часть плаценты, а не рука. Другие вообще сочли снимок каким-то навязчивым.
Пользователь Reddit поделился пугающим снимком УЗИ с читателями сайта. Друзья автора поста ждут нового члена семьи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.
Сперва они ничего странного и пугающего не увидели, однако позже, когда всмотрелись, заметили непонятную руку, вернее, кисть с большим пальцем. Рука обнимала ребенка. По заявлению отца, она похожа на руку его покойной матери.
Ниже прикреплен отсканированный снимок. Загадочную третью руку вы можете наблюдать с левого края фото. Бабушка ребенка умерла несколько лет назад. Она имела пальцы странной формы, по которым и удалось идентифицировать её присутствие.
Когда отец ребенка увидел конечность своей мамы, то сразу же успокоился. Пользователи сети отметили невероятность снимка. Однако, по их словам, ребенок выглядит как-то пугающе: с белыми глазами, смотрящими прямо в «кадр», он смахивает на демона.
Читайте также: Найдена опасная тенденция относительно магнитного поля Земли
Скептики посчитали, что слева находится часть плаценты, а не рука. Другие вообще сочли снимок каким-то навязчивым.
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