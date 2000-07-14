» » Врачи удивились, увидев этот снимок УЗИ ребенка в утробе
Раздел: Невероятное  
0

Врачи удивились, увидев этот снимок УЗИ ребенка в утробе

Врачи удивились, увидев этот снимок УЗИ ребенка в утробе С левой стороны фотографии заметили странный объект, напоминающий руку.

Пользователь Reddit поделился пугающим снимком УЗИ с читателями сайта. Друзья автора поста ждут нового члена семьи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Планеты.

Сперва они ничего странного и пугающего не увидели, однако позже, когда всмотрелись, заметили непонятную руку, вернее, кисть с большим пальцем. Рука обнимала ребенка. По заявлению отца, она похожа на руку его покойной матери.

Ниже прикреплен отсканированный снимок. Загадочную третью руку вы можете наблюдать с левого края фото. Бабушка ребенка умерла несколько лет назад. Она имела пальцы странной формы, по которым и удалось идентифицировать её присутствие.

Когда отец ребенка увидел конечность своей мамы, то сразу же успокоился. Пользователи сети отметили невероятность снимка. Однако, по их словам, ребенок выглядит как-то пугающе: с белыми глазами, смотрящими прямо в «кадр», он смахивает на демона.

Читайте также: Найдена опасная тенденция относительно магнитного поля Земли

Скептики посчитали, что слева находится часть плаценты, а не рука. Другие вообще сочли снимок каким-то навязчивым.

Врачи удивились, увидев этот снимок УЗИ ребенка в утробе
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: УЗИ, ребенок

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
     155
     0

Похожие новости по теме

Найдена опасная тенденция относительно магнитного поля Земли Найдена опасная тенденция относительно магнитного поля Земли

За последние 200 лет магнитное поле ослабло на 15%.

На фотографии из Индии заметили руку призрака На фотографии из Индии заметили руку призрака

Странную руку разглядели на фото матери премьер-министра Индии.

Странный артефакт на фотографии напомнил портал в другое измерение Странный артефакт на фотографии напомнил портал в другое измерение

Фото было сделано на отдыхе.

В Англии мужчине пересадили на руку пальцы ноги В Англии мужчине пересадили на руку пальцы ноги

Попытка врачей пришить два из отрезанных пальцев обратно не увенчалась успехом.

Над Марсом заметили таинственный объект Над Марсом заметили таинственный объект

В кадр попал странный объект, парящий над поверхностью Красной планеты.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх