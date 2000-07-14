Раздел: Невероятное
Стало известно, для чего зебрам нужны полосы
Команда ученых из Швеции предложили миру новую теорию, почему зебры имеют черно-белые полосы по всему тело. Согласно утверждению специалистов, данный окрас служит для охлаждения организма в жаркую погоду.
Ученые из Лундского университета в Швеции во главе с профессором Сюзанной Акессон провели исследование, которое вывело новую теорию, почему у зебры черно-белые полосы на теле, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Ученые предполагают, что черные и белые полосы на зебре эволюционировали, чтобы охладить животное во время жары. Согласно теории, черные полосы становятся теплее, чем белые полосы под жарой африканского солнца.
Это создает небольшие вихри, когда более горячий воздух над темным мехом встречает более прохладный воздух над белым мехом рядом с ним. Это крошечное движение воздуха над полосками зебры создает эффект охлаждения, так как вихри работают как вентилятор, охлаждая тело зебры.
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К другим теориям причины образования подобной расцветки зебр является: камуфляж, защита от мухи цеце, на основе полос зебры узнают друг друга.
Ученые из Лундского университета в Швеции во главе с профессором Сюзанной Акессон провели исследование, которое вывело новую теорию, почему у зебры черно-белые полосы на теле, информирует интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Ученые предполагают, что черные и белые полосы на зебре эволюционировали, чтобы охладить животное во время жары. Согласно теории, черные полосы становятся теплее, чем белые полосы под жарой африканского солнца.
Это создает небольшие вихри, когда более горячий воздух над темным мехом встречает более прохладный воздух над белым мехом рядом с ним. Это крошечное движение воздуха над полосками зебры создает эффект охлаждения, так как вихри работают как вентилятор, охлаждая тело зебры.
Читайте также: Ученые раскрыли загадку фырканья лошадей
К другим теориям причины образования подобной расцветки зебр является: камуфляж, защита от мухи цеце, на основе полос зебры узнают друг друга.
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