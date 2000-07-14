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Раздел: Невероятное  
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Ученые показали "пауков", ползающих по Марсу

Ученые показали "пауков", ползающих по МарсуNASA поделилось снимком необычного явления.

Американское космическое агенство NASA опубликовало фотографию необычного явления на поверхности Марса, напоминающего «пауков».

Снимок был сделан с помощью автоматической многофункциональной межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Капитал.

Отмечается, что с приходом весны углекислый газ «прорывает» слой льда на Южном полюсе планеты. После этого газ попадает в атмосферу, а вокруг образовавшихся отверстий садится темная пыль.

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В результате поверхность планеты оказывается покрыта подобными образованиями, которые исследователи сравнивают с черными пауками, сидящими на своей ледяной «паутине».
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 Теги: NASA, Марс

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Сегодня, 11:38 » Автор: Ирина Шевченко
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