Раздел: Невероятное
Стало известно, сколько насекомых ежегодно съедают птицы
Птице нужно 500 млн тонн насекомых ежегодно.
В специализированном журнале «The Science of Nаture» появились результаты исследования ученых Базельского университета. Они четко просчитали, сколько насекомых необходимо каждой птице для питания круглый год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Для питания птицы используют червяков, бабочек и других насекомых, добывать которых им иногда приходится в очень сложных условиях, что и приводит иногда к уменьшению популяции некоторых видов птиц. Изучить их проблемы питания взялись ученые из Базельского университета.
В ходе проведения исследования они установили, что каждая птица ежегодно должна употреблять не менее 500 миллионов тонн различных насекомых для обеспечения себе нормальной жизнедеятельности. Также они являются единственными естественными регуляторами количества насекомых в природе, чем и способствуют поддержанию баланса между всеми представителями земной фауны.
Швейцарские специалисты работали совместно с коллегами из США и Турции, в ходе которой построили математическую модель, которая помогла определить – в мире существует около шести тысяч видов различных насекомых, а их вес составляет приблизительно три миллиона тонн. Всплеск уничтожения насекомых у птиц наступает в момент выкармливания потомства.
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Известно, что польза птиц для флоры очень высока, ведь они уничтожают вредителей, которые являются врагами растительного мира. При этом ученый подчеркивает, что количество вредных насекомых, ежегодно употребляемых в пищу пауками составляет от 400 до 800 млн тонн, что равно по весу насекомым, уничтожаемым их «союзниками» — пернатыми.
В специализированном журнале «The Science of Nаture» появились результаты исследования ученых Базельского университета. Они четко просчитали, сколько насекомых необходимо каждой птице для питания круглый год, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Аспекты.
Для питания птицы используют червяков, бабочек и других насекомых, добывать которых им иногда приходится в очень сложных условиях, что и приводит иногда к уменьшению популяции некоторых видов птиц. Изучить их проблемы питания взялись ученые из Базельского университета.
В ходе проведения исследования они установили, что каждая птица ежегодно должна употреблять не менее 500 миллионов тонн различных насекомых для обеспечения себе нормальной жизнедеятельности. Также они являются единственными естественными регуляторами количества насекомых в природе, чем и способствуют поддержанию баланса между всеми представителями земной фауны.
Швейцарские специалисты работали совместно с коллегами из США и Турции, в ходе которой построили математическую модель, которая помогла определить – в мире существует около шести тысяч видов различных насекомых, а их вес составляет приблизительно три миллиона тонн. Всплеск уничтожения насекомых у птиц наступает в момент выкармливания потомства.
Читайте также: Небывалый рост: стало известно, на сколько увеличился экспорт птичьего мяса
Известно, что польза птиц для флоры очень высока, ведь они уничтожают вредителей, которые являются врагами растительного мира. При этом ученый подчеркивает, что количество вредных насекомых, ежегодно употребляемых в пищу пауками составляет от 400 до 800 млн тонн, что равно по весу насекомым, уничтожаемым их «союзниками» — пернатыми.
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