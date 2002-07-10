Раздел: Невероятное
Получен уникальный снимок центра нашей Галактики
Изображение зафиксировало уникальные детали сверхмассивной черной дыры.
Южноафриканские телескопы массива MeerKAT в будущем войдут в состав крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometre Array (SKA).
Запуск системы запланирован на середину 2020-х годов, а в ЮАР расположится лишь ее центральная часть: дополнительные антенны интерферометра будут возведены в ЮАР и других странах, вплоть до Великобритании и Австралии. Действуя как единая система, тысячи «тарелок» обеспечат разрешение в десятки раз превосходящее все существующие аналоги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.
Пока же в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (South African Radio Astronomy Observatory, SARAO) открыто «ядро» будущего интерферометра — 64 радиоантенны диаметром более 13 метров, установленные в засушливой гористой местности Кару на севере ЮАР. По сообщению SKA South Africa, стоимость только этой части составила 330 миллионов долларов. Демонстрируя возможности своего нового инструмента, руководитель научных работ на SARAO Фернандо Камило (Fernando Camilo) представил его первый снимок.
Изображение зафиксировало уникальные детали сверхмассивной черной дыры, находящейся от нас в 25 тысячах световых лет в направлении созвездия Стрелец, в центре нашей Галактики, и набирающей массу в 4,3 миллионов масс Солнца. Панорама охватывает пространство примерно в 1000 х 500 световых лет, а цвета на изображении соответствуют интенсивности радиосигнала, от слабого красного до ярко-белого.
Читайте также: NASA опубликовало уникальный снимок карликовой галактики
На картинке можно различить находящиеся тут же останки сверхновых и филаменты излучающего вещества. Природа этих филаментов остается неизвестной, однако сама возможность различить их в таких деталях дает ценную информацию о магнитных полях, окружающих активный центр Млечного Пути.
Южноафриканские телескопы массива MeerKAT в будущем войдут в состав крупнейшего в мире радиоинтерферометра Square Kilometre Array (SKA).
Запуск системы запланирован на середину 2020-х годов, а в ЮАР расположится лишь ее центральная часть: дополнительные антенны интерферометра будут возведены в ЮАР и других странах, вплоть до Великобритании и Австралии. Действуя как единая система, тысячи «тарелок» обеспечат разрешение в десятки раз превосходящее все существующие аналоги.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на NAKED-SCIENCE.RU.
Пока же в Южноафриканской радиоастрономической обсерватории (South African Radio Astronomy Observatory, SARAO) открыто «ядро» будущего интерферометра — 64 радиоантенны диаметром более 13 метров, установленные в засушливой гористой местности Кару на севере ЮАР. По сообщению SKA South Africa, стоимость только этой части составила 330 миллионов долларов. Демонстрируя возможности своего нового инструмента, руководитель научных работ на SARAO Фернандо Камило (Fernando Camilo) представил его первый снимок.
Изображение зафиксировало уникальные детали сверхмассивной черной дыры, находящейся от нас в 25 тысячах световых лет в направлении созвездия Стрелец, в центре нашей Галактики, и набирающей массу в 4,3 миллионов масс Солнца. Панорама охватывает пространство примерно в 1000 х 500 световых лет, а цвета на изображении соответствуют интенсивности радиосигнала, от слабого красного до ярко-белого.
Читайте также: NASA опубликовало уникальный снимок карликовой галактики
На картинке можно различить находящиеся тут же останки сверхновых и филаменты излучающего вещества. Природа этих филаментов остается неизвестной, однако сама возможность различить их в таких деталях дает ценную информацию о магнитных полях, окружающих активный центр Млечного Пути.
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