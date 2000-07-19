В Британии начали продавать алкоголь, проклятый ведьмой

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Средневековые инквизиторы сравнительно за короткий период времени уничтожили почти весь прекрасный генофонд Европы. Красивые женщины обвинялись в связи с нечистым и их сжигали на костре или топили в речке. Мало кто знает, что пострадали только худышки. Женщин, чей вес был более 50 килограмм даже и не думали подозревать или