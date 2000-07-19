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В Британии начали продавать алкоголь, проклятый ведьмой

В Британии начали продавать алкоголь, проклятый ведьмой Британские ведьмы начали проклинать спиртное для увеличения его продаж.

Ведьмы из известной английской деревни Плакли, считающейся наиболее густонаселенным нечистью местом Соединенного Королевства, столкнулись недавно с определенным кризисом, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter.

По словам волшебниц, официально зарегистрировавших свою деятельность, все меньше людей обращаются к ним с просьбами снимать порчи и проклятия. Обеспокоенные таким положением вещей ведуньи устроили совещание и по его итогам решили пойти на достаточно рискованный и противоречивый ход.

Теперь ведьмы Плакли предают всех желающих анафеме – разумеется, за денежное вознаграждение. И в качестве бонуса к такому проклятью идет бутылка необычного джина.

Собственно, сам алкогольный напиток и является проклятым. По словам его производительниц, достаточно выпить всего одну стопку этой водки, чтобы в вашей жизни начались заметные проблемы. Некоторые неосмотрительные покупатели уже с сожалением заявили, что черная магия в самом деле работает.

По словам ведуний, все ингредиенты для крепкого напитка выращиваются исключительно в селе Плакли, которое буквально заряжено отрицательной энергией. Воду берут из проклятого колодца, в котором, по слухам, обитает призрак, а яблоки, мяту и можжевельник собирают в специальных садах на месте древнего друидского кладбища.

Варится джин под полной луной, и именно в это время ведьмы насылают на водку проклятия. Не самые сильные, но все же неприятные.

На удивление, у такого потенциально опасного напитка быстро появилось множество ценителей. Это наталкивает на резонный вопрос: зачем эти люди так поступают? Неужели все они – отъявленные мазохисты? Производительницы джина объясняют, что отнюдь.

В основном речь идет о скептиках и материалистах, которые не верят в магию и проклятья, а потому кичатся своим неверием и охотно покупают проклятый джин, дабы доказать себе и миру свою точку зрения. Правда, некоторые из них впоследствии признают свою ошибку.

Так, один 34-летний мужчина угодил в больницу вскоре после того, как приобрел магическую водку и распил ее вместе с друзьями. История умалчивает о том, случилось ли что-нибудь плохое с собутыльниками этого индивидуума, однако сам англичанин попал спустя трое суток в больницу с переломом ребра. Его сбила машина. Ведьмы из Плакли, узнав об этом, равнодушно пожали плечами: даже на этикетке джина четко написано, что его употребление вызывает несчастья…

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Впрочем, такой «недоброкачественный» напиток может быть популярен и по другой причине: им можно угостить, например, врагов и неприятелей, причем практически в рамках закона и даже нравственных норм. Вот только как быть в этом случае с духовными устоями?..
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Сегодня, 08:23 » Автор: Евгений Шевченко
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